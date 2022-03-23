الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي: “ملك المغرب يقوم بمجهودات كبيرة لفائدة القدس”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن الملك محمد السادس يقوم بمجهودات كبيرة لدعم القدس من خلال وكالة بيت مال القدس.

و أوضح حسين ابراهيم طه بصفته الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي أن وكالة بيت مال القدس الشريف تحت قيادة الملك محمد السادس تلعب دورا كبيرا في حماية القدس ودعم صمود أهلها.

المتحدث ذاته و في تقرير قدمه في الدورة 48 لاجتماع وزراء خارجية المنظمة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أشار إلى أن وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع الميدانية للجنة القدس، تواصل تأدية رسالتها في حماية القدس ودعم صمود أهلها المرابطين، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

و نوه المسؤول نفسه بجهود رئيس لجنة القدس الذي يشرف بشكل مباشر على عملها، حيث أكد التقرير أنه رغم محدودية التمويل، تقوم الوكالة بتنفيذ مشاريع حيوية ذات أثر مباشر وملموس على حياة السكان المقدسيين، وحماية المدينة والمحافظة على تراثها الديني والحضاري.

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