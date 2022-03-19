روسيا تعلن استخدام صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا

2022-03-19 / 9:42 صباحًا
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هية بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أنها استخدمت الجمعة صواريخ “كينجال” فرط الصوتية لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض في غرب أوكرانيا.

وتفيد موسكو أن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم به بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي.

وذكرت وكالة “ريا نوفوستي” الحكومية الروسية للأنباء أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها صاروخ كهذا في النزاع في أوكرانيا.

وأشارت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن الوزارة إلى أنها دمرت أيضا مراكز للاتصالات اللاسلكية والاستطلاع تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية باستخدام نظام صاروخي ساحلي.

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