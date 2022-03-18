أوهمت أشخاصا بالهجرة مقابل مبالغ مالية.. أمن مكناس يوقف سيدة

2022-03-18 / 11:05 صباحًا
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هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع الشرطة القضائية بمدينة مكناس، وبناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 23 سنة وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه فيها في استدراج ضحاياها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإيهامهم بشكل تدليسي بقدرتها على تمكينهم من عقود عمل في دول أجنبية، مقابل سلبهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 30.000 درهم و80.000 درهم، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية إلى تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال المنسوبة للمعنية بالأمر.

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