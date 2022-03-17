القصر الكبير..توقيف 3 قاصرين بشبهة السطو على “ضريح
هبة بريس _ اس بويعقوبي
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة القصر الكبير، من توقيف 3 قاصرين، للاشتباه في تورطهم في السطو على ضريح “مولاي علي بوغالب” .
وأفادت مصادر محلية ، أن القاصرين الثلاثة تمكنوا من السطو على عدد من الممتلكات التي كانت بداخل الضريح الموجود بنفس المدينة ،أغلبها “فوانيس” .
وفتحت المصالح الامنية بالقصر الكبير تحقيقا في الواقعة ، حيث اهتدت الى ثلاثة قاصرين ،كانوا قد فروا الى وجهة مجهولة مباشرة بعد تنفيذهم لعملية السطو.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0