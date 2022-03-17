عزيز أخنوش

الحكومة تفصح عن أسماء المدراء الجدد بالوكالات الحضرية

2022-03-17 / 5:20 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و حسب بلاغ للحكومة، فقد تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين عبد الله أسرموح مديرا للوكالة الحضرية للناضور الدريوش.

كما تم وفق ذات البلاغ تعيين محمد بوجادلي مديرا للوكالة الحضرية لتازة تاونات، و كذلك تعيين مصطفى بويشيشان مديرا للوكالة الحضرية لبني ملال.

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