الحكومة: “علامة صنع في المغرب ساهمت في انتعاشة المؤشرات الاقتصادية”

2022-03-17 / 3:55 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين.

و تتبع مجلس الحكومة عروضا قطاعية حول “حالة الصادرات إلى نهاية سنة 2021، ثم وضعيتها منذ مطلع 2022 إلى نهاية فبراير، والتوقعات بشأنها إلى غاية متم السنة الجارية”.

هاته العروض قدمها، كل في ما يخصه، محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، و رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، و فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وسجلت العروض المقدمة، وفق بلاغ للحكومة، أن الصادرات المغربية تعرف زخما ملحوظا يعكس دينامية اقتصادية مهمة، فبالنسبة إلى عام 2021، بلغ حجم الصادرات المغربية ما يزيد عن 326 مليار درهم، بارتفاع 24.3 في المائة، مقارنة بعام 2020.

كما ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بنهاية عام 2019 (فترة ما قبل أزمة كوفيد 19)، و واصلت الصادرات المغربية الدينامية ذاتها خلال الشهر الأول من عام 2022 الذي سجل تطورا للصادرات بـ 23 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.

ويستمر حجم الصادرات المغربية في الارتفاع مدعوما بدينامية علامة ”صنع في المغرب”، كما تشير المؤشرات إلى انتعاش أسرع من المتوقع بعد “كوفيد-19″، لا سيما بفضل الدينامية التي تعرفها القطاعات المصدرة الرئيسية للمملكة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فتاح العلوي: “الصادرات المغربية ارتفعت بنسبة 24 في المئة”

فتاح العلوي: “الصادرات المغربية ارتفعت بنسبة 24 في المئة”

2022-03-17 / 3:19 مساءً
Photo of أكادير: وفد من جهة سوس ماسة في زيارة عمل إلى فرنسا وبلجيكا

أكادير: وفد من جهة سوس ماسة في زيارة عمل…

2022-03-17 / 1:52 مساءً
Photo of اتصالات المغرب تواصل ريادتها وتتفوق على باقي شركات الاتصال بالمغرب

اتصالات المغرب تواصل ريادتها وتتفوق على باقي شركات الاتصال…

2022-03-16 / 9:15 مساءً
Photo of خبير : احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي ستتضاعف ثلاث مرات

خبير : احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي ستتضاعف ثلاث…

2022-03-16 / 8:58 مساءً
Photo of خبير اقتصادي : المغرب يسعى لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

خبير اقتصادي : المغرب يسعى لإنتاج الكهرباء من الطاقات…

2022-03-16 / 7:39 مساءً
Photo of فيدرالية اليسار تطالب بإعادة تشغيل “سامير” وتسقيف أسعار المحروقات

فيدرالية اليسار تطالب بإعادة تشغيل “سامير” وتسقيف أسعار المحروقات

2022-03-16 / 6:32 مساءً
Photo of مجلس العدوي: “أغلب ملفات إلغاء الديون الضريبية لا تتوفر على الوثائق الضرورية”

مجلس العدوي: “أغلب ملفات إلغاء الديون الضريبية لا تتوفر…

2022-03-16 / 2:20 مساءً
Photo of مزور: قطاع صناعة الطيران بالمغرب في انتعاش وتطور سريع

مزور: قطاع صناعة الطيران بالمغرب في انتعاش وتطور سريع

2022-03-16 / 1:47 مساءً
Photo of تحرك نشاط البناء والأشغال العمومية يرفع مبيعات الإسمنت

تحرك نشاط البناء والأشغال العمومية يرفع مبيعات الإسمنت

2022-03-16 / 10:37 صباحًا
Photo of شاب مغربي يحدث ماركة خاصة للألبسة تحمل إسم « REBEUBLED »

شاب مغربي يحدث ماركة خاصة للألبسة تحمل إسم «…

2022-03-15 / 9:06 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق