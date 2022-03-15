بعد أسبوع من افتتاحه.. سوق برشيد الجديد يغرق في الأوحال

2022-03-15 / 1:23 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

لم يمض على تدشينه سوى أسبوع بالضبط حتى بدأت عيوب السوق الأسبوعي الجديد بمدينة برشيد تنفضح و تنجلي للعيان بعد أول زخات غيث همت المملكة المغربية.

و تسببت التساقطات المطرية التي تهاطلت منذ يوم أمس الاثنين على المدينة في غرق الفضاء المخصص للسوق الأسبوعي الجديد الذي دشنته السلطات المحلية الأسبوع الفارط.

السوق الجديد الذي يتموقع في ضواحي عاصمة أولاد حريز و بالضبط في الطريق المؤدية للكارة، تحول يوم أمس الاثنين تزامنا مع حلول الباعة به لأشبه ما يكون ببركة من الأوحال.

و صرفت ملايين الدراهم على الفضاء الجديد غير أن التساقطات المطرية و إن كانت محدودة غير أنها كشفت العيوب، مما جعل المجلس الجماعي للمدينة في موقف لا يحسد عليه أمام الساكنة.

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