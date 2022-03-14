عبد الاله بنكيران

بنكيران: “متخليوش شي مساخيط يديرو الفتنة بيناتكم فهاد البلاد”

2022-03-14 / 12:04 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

حذر عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية من بعض الأصوات التي تحاول خلق الفتنة و البلبلة في صفوف المغاربة خلال الأيام الأخيرة.

بنكيران و خلال حديثه أمام البيجيديين على هامش مداخلة له بالمؤتمر الجهوي لحزب المصباح بجهة بني ملال، أكد أن هناك من يسعى للفتنة و يبتغي خلق الإثارة و التشويش لأهداف معروفة و دنيئة.

و قال زعيم العدالة و التنمية بأن الظروف الحالية الصعبة تحتاج التضامن و الوحدة و تظافر الجهود جميعا دون الانسياق لبعض المغالطات و الشائعات المغرضة.

و ختم بنكيران حديثه في هذا الموضوع بعبارة: “متصنتوش لشي مسخوط و لا شي مسخوطة باغين الفتنة لهاد البلاد”، مضيفا: “إذا دخلت الفتنة لاقدر الله بيننا فلن يحل مشاكلنا أحد، ولذلك أوصيكم وأنا بينكم، وأذكركم بالتمسك بالملكية والملك لأنه حاكم وحكم، ورمز دولتنا ووحدتنا واجتماعنا”.

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‫2 تعليقات

  2. ليس هناك مسخوط فالمسخوط هو بنكران .لو تنسحب من الساحة السياسية لكنت فعلت خيرا في نفسك و نسوك المغاربة لان لزالوا حاقدين عليك بما فعلته حين كنت وزيرا فاشله انسحب من الساحة

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