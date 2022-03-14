عبد الاله بنكيران

بنكيران: “متخليوش شي مساخيط يديرو الفتنة بيناتكم فهاد البلاد”

2022-03-14 / 12:04 مساءً
21
هبة بريس ـ الدار البيضاء

حذر عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية من بعض الأصوات التي تحاول خلق الفتنة و البلبلة في صفوف المغاربة خلال الأيام الأخيرة.

بنكيران و خلال حديثه أمام البيجيديين على هامش مداخلة له بالمؤتمر الجهوي لحزب المصباح بجهة بني ملال، أكد أن هناك من يسعى للفتنة و يبتغي خلق الإثارة و التشويش لأهداف معروفة و دنيئة.

و قال زعيم العدالة و التنمية بأن الظروف الحالية الصعبة تحتاج التضامن و الوحدة و تظافر الجهود جميعا دون الانسياق لبعض المغالطات و الشائعات المغرضة.

و ختم بنكيران حديثه في هذا الموضوع بعبارة: “متصنتوش لشي مسخوط و لا شي مسخوطة باغين الفتنة لهاد البلاد”، مضيفا: “إذا دخلت الفتنة لاقدر الله بيننا فلن يحل مشاكلنا أحد، ولذلك أوصيكم وأنا بينكم، وأذكركم بالتمسك بالملكية والملك لأنه حاكم وحكم، ورمز دولتنا ووحدتنا واجتماعنا”.

ما رأيك؟
المجموع 26 آراء
9

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البرلمان الإسباني يرفض مقترحين حول ضم سبتة ومليلية المحتلتين ل “الناتو”

البرلمان الإسباني يرفض مقترحين حول ضم سبتة ومليلية المحتلتين…

2022-03-17 / 7:25 مساءً
Photo of رئيس الحكومة يستقبل وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين

رئيس الحكومة يستقبل وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين

2022-03-17 / 6:56 مساءً
Photo of بوريطة يعلن تنسيق مغربي فلبيني للدفاع عن وحدتهما الترابية

بوريطة يعلن تنسيق مغربي فلبيني للدفاع عن وحدتهما الترابية

2022-03-17 / 6:29 مساءً
Photo of “المنع الغربي” يجبر الطائرات الروسية على عبور ” الأجواء المغربية “

“المنع الغربي” يجبر الطائرات الروسية على عبور ” الأجواء…

2022-03-17 / 6:19 مساءً
Photo of الملك يهنئ خادم العاهل السعودي إثر مغادرته المستشفى

الملك يهنئ خادم العاهل السعودي إثر مغادرته المستشفى

2022-03-17 / 5:39 مساءً
Photo of الحكومة تفصح عن أسماء المدراء الجدد بالوكالات الحضرية

الحكومة تفصح عن أسماء المدراء الجدد بالوكالات الحضرية

2022-03-17 / 5:20 مساءً
Photo of تحديد آجال استفادة المقاولين الذاتيين من التأمين الإجباري عن المرض

تحديد آجال استفادة المقاولين الذاتيين من التأمين الإجباري عن…

2022-03-17 / 4:58 مساءً
Photo of أخنوش يستقبل رئيس لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية

أخنوش يستقبل رئيس لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية

2022-03-17 / 4:49 مساءً
Photo of الفلبين تعبر عن دعمها القوي للوحدة الترابية للمغرب

الفلبين تعبر عن دعمها القوي للوحدة الترابية للمغرب

2022-03-17 / 4:08 مساءً
Photo of الملك: نشيد بمستوى العلاقات الطيبة التي تجمع بين المغرب وإيرلندا

الملك: نشيد بمستوى العلاقات الطيبة التي تجمع بين المغرب…

2022-03-17 / 11:50 صباحًا

‫21 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق