الوزيرة بنعلي: المغرب يسعى لدخول سوق الغاز المسال لأول مرة

هبة بريس - متابعة

قالت وزيرة الطاقة ليلى بنعلي اليوم الاثنين، إن المغرب يعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في أبريل المقبل باستخدام البنية التحتية القائمة.

وذكرت بنعلي في مؤتمر الطاقة أن “رمضان هذا العام سيكون المرة الأولى التي تدخل فيها بلادنا سوق الغاز الطبيعي المسال الدولية”.

وأضافت أنه سيتم استخدام “البنية التحتية الموجودة في المغرب وأوروبا”.

هذا ويستضيف المغرب، الاثنين، الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الطاقة بمشاركة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيركز مؤتمر الطاقة الخامس عشر على انتقال الطاقة، في وقت تعزز فيه دول منطقة “مينا” أنشطتها في الطاقات المتجددة.

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