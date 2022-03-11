خريبكة : هل يجدول ” الزكراني ” التنمية الحقيقة ضمن جدول دورات المجلس؟

هبة بريس - خريبكة

طالب المستشارون المنتمون إلى كل من الحزب الاشتراكي الموحد، وتحالف فيدرالية اليسار بجماعة خريبكة، رئيس المجلس الجماعذي للمدينة محمد الزكراني، بإدراج نقطة في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس لشهر ماي المقبل، تتعلق بدور المكتب الشريف للفوسفاط في

التنمية وفي تشغيل شباب المدينة.

واستند المستشارون المنتمون للمعارضة، إلى المادة 40 من القانون التنظيمي 113-14 التي تنص على أنه يجوز لأعضاء المجلس الجماعي أن يقدموا للرئيس بصفة فردية أو جماعية، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات.

وشدد المستشارون على ضرورة حضور مدير موقع خريبكة للمكتب الشريف للفوسفاط إلى أشغال الدورة العادية التي ستنعقد في شهر ماي المقبل

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