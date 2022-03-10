مجموعة السبع تدعو إلى ضخ النفط بكميات أكبر

هبة بريس _ وكالات

دعت مجموعة السبع، الخميس، الدول المنتجة للغاز النفط إلى تسليم كميات أكبر من إنتاجها لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر الشح المتّصلة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء في إعلان مشترك لوزراء الطاقة في دول مجموعة السبع خلال اجتماع طارئ عقدوه عبر الفيديو خصّص لملف أوكرانيا أنه “من الضروري النظر في اتخاذ تدابير فاعلة من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الغاز”.

وسجّلت أسعار الوقود، الأربعاء، رقما قياسيا جديدا في الولايات المتحدة مع وصول الغالون (3,78 لتر) إلى 4,25 دولارات، وهو ارتفاع بنسبة 22 في المئة عن الشهر السابق.

وطلبت وزيرة الطاقة الأميركية من شركات النفط في الولايات المتحدة إنتاج المزيد من النفط بهدف تخفيف الاضطرابات في السوق الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والحظر الأميركي على الصادرات الروسية.

وقالت جنيفر غرانهولم خلال كلمة في مؤتمر في هيوستن بولاية تكساس: “نحتاج إلى المزيد من الإمدادات”.

وأضافت أمام مسؤولين في هذه الصناعة “نحن في حالة حرب. علينا زيادة العرض القصير الأجل بشكل مسؤول حيث نستطيع من أجل تحقيق الاستقرار في السوق وتقليل الضرر الذي يلحق بالعائلات الأميركية”.

وأعلن الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، فرض حظر على الواردات الأميركية من النفط والغاز الروسيين.

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