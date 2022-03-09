انتخاب مجلس بوعياش على رأس أمانة تحالف حقوقي عالمي

هبة بريس _ الرباط

انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء ، على رأس أمانة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، الذي يضم في عضويته مؤسسات وطنية تمثل 122 دولة ويعمل تحت رعاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالأمم المتحدة.

وبحسب بلاغ للمجلس فقد جاء ذلك خلال الجمعية العامة للتحالف العالمي، المنعقدة اليوم عن بعد، مبرزا أن آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ستتولى المهام الفعلية لأمانة التحالف العالمي ونيابة رئاسته، وفقا للمادة الأولى من نظام التحالف الأساسي، لولاية تمتد على مدى ثلاث سنوات.

وأكدت بوعياش، بهذه المناسبة، أن “هذا الانتخاب لحظة فارقة في مسار المؤسسة على المستوى الدولي وتتويج لمسار مكثف للمؤسسة في السنوات الأخيرة”، “خاصة بعد انتخابنا شهر نونبر الماضي ممثلين للقارة الإفريقية بمكتب التحالف العالمي من قبل الجمعية العامة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.

وأبرزت أن انتخاب المجلس، في شخص رئيسته، يعكس الأدوار التي يقوم بها على المستوى القاري والدولي، وانخراطه التام في أولويات وقضايا حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وحرصه على تقاسم مساهماته وتجاربه وممارساته الفضلى مع كافة المؤسسات والمنظمات الافريقية والدولية.

واعتبرت رئيسة المجلس أن “هذا الانتخاب يمثل ، في المسار المتواصل للمجلس، مرحلة متقدمة من الإسهام والتدبير والريادة والمبادرة، في ما يتعلق بقضايا الحماية والنهوض وسياسة حقوق الإنسان، على المستوى الدولي، من موقع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.

وبالنسبة لبوعياش فإن انتخابها على رأس أمانة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمثل “تتويج أيضا لانخراط أعضاء وأطر المجلس”، معربة عن شكرها لهم على التزامهم، ومواكبتهم الجماعية الحثيثة لقضايا حقوق الإنسان في المحيط الإقليمي والدولي، خاصة خلال جائحة كوفيد 19 ورئاسة المجلس للجنة الاعتماد الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان…”.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرأس منذ نهاية 2018 مجموعة العمل المعنية بالهجرة بالشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . وقد أعيد انتخابه، في نونبر الماضي، بصفته ممثلا لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، عضوا في اللجنة الفرعية التي تمنح الاعتماد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA)، التابعة للتحالف العالمي .

كما أن المجلس عضو في مجموعة عمل التحالف المعنية بالمقاولات وحقوق الإنسان، وأيضا عضو بلجنة الإشراف التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، ممثلا للمنطقة الفرعية الشمالية، وكذا في مجموعة عمل الشبكة الإفريقية المعنية بحقوق الطفل، التي كان قد بادر إلى اقتراح تشكيلها.

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