إطلاق حملة “مساواة” من أجل مشاركة أفضل للمرأة في المشهد الاقتصادي

2022-03-09 / 3:47 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

عملت لجنة تنوير الوعي الجماعي التابعة لجمعية WE4SHE على تجميع الفاعلين الاقتصاديين والثقافيين المهمين حول حملة توعية تحمل شعار “مساواة”، الهدف منها هو لفت انتباه الرأي العام حول الصور النمطية النوعية المتعششة في الوسط المهني والمتجذرة في اللاوعي المجتمعي، و التي تحول دون اندماج المرأة في الوسط المهني وتؤثر على اختياراتها المهنية وتطورها المهني بل و على مشاركتها في المشهد الاقتصادي بشكل عام.

و تهدف حملة “مساواة”، من خلال أربعة مقاطع فيديو لتسليط الضوء على الأحكام المسبقة التي تعشش في لاوعي الرجال و النساء بنفس الحدة، كما تهدف هذه الحملة إلى خلق فرصة للنظر ومناقشة الجهود التي يتعنى القيام بها للدفع بالتغيير وذلك من أجل مشاركة أفضل للمرأة في المشهد الاقتصادي وخلق مجتمع أكثر شمولا.

و تواجه النساء اللواتي تنشطن في الوسط المهني المغربي كما في أي مكان في العالم، وفق بلاغ من الجمعية توصلت هبة بريس بنسخة منه، تحديات تحول دون اندماجهن وتقف في وجه تطورهن المهني أو تمثيليتهن في مناصب صنع القرار.

و إذ ترتكز هذه التحديات، وفق البلاغ، بالأساس على الصور النمطية النوعية، وهي أفكار مترسخة في اللاوعي بناها المجتمع حول الأنوثة والذكورة والمهارات والخصائص التي تميز الرجال عن النساء والتي تكرس عدم المساواة في الوسط المهني بشكل يومي.

و تعرض حملة “مساواة” من خلال حالات واقعية لنساء مغربيات منحدرات من جميع المستويات، مواقف مهنية يومية لتسليط الضوء على الأحكام المسبقة اللاواعية بأسلوب فكاهي وظريف، وذلك من خلال سلسلة مكونة من ثلاث مقاطع مصورة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قيمة الصادرات الغذائية الفلاحية والبحرية تبلغ 68.4 مليار درهم

قيمة الصادرات الغذائية الفلاحية والبحرية تبلغ 68.4 مليار درهم

2022-03-09 / 2:21 مساءً
Photo of عمور: “ما يزيد عن 800 تعاونية نسائية ترى النور كل سنة في المغرب”

عمور: “ما يزيد عن 800 تعاونية نسائية ترى النور…

2022-03-09 / 10:54 صباحًا
Photo of رياض : تأهيل مكونات مناخ الأعمال يتطلب دعم الاستثمار

رياض : تأهيل مكونات مناخ الأعمال يتطلب دعم الاستثمار

2022-03-08 / 8:22 مساءً
Photo of بايدن يعلن رسميا حظر واردت النفط والغاز من روسيا

بايدن يعلن رسميا حظر واردت النفط والغاز من روسيا

2022-03-08 / 6:53 مساءً
Photo of بتمويل من الاتحاد الأوروبي.. المغرب يلجأ للزراعات الزيتية لرفع الإنتاج

بتمويل من الاتحاد الأوروبي.. المغرب يلجأ للزراعات الزيتية لرفع…

2022-03-08 / 12:39 مساءً
Photo of اقتربت من 4000 دولار.. أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا تاريخيا

اقتربت من 4000 دولار.. أسعار الغاز في أوروبا تسجل…

2022-03-07 / 11:16 صباحًا
Photo of سعر النفط يرتفع لأعلى مستوى له منذ 2008 ويصل 139 دولارا

سعر النفط يرتفع لأعلى مستوى له منذ 2008 ويصل…

2022-03-07 / 9:58 صباحًا
Photo of خبير طاقة : يمكن التعويل على مصفاة” لاسامير” كأحد الحلول المؤقتة

خبير طاقة : يمكن التعويل على مصفاة” لاسامير” كأحد…

2022-03-06 / 8:57 مساءً
Photo of في مقدمتها “الزيوت”.. زيادة قياسية في أسعار الغذاء حول العالم

في مقدمتها “الزيوت”.. زيادة قياسية في أسعار الغذاء حول…

2022-03-05 / 12:55 مساءً
Photo of ديفيد غرين يستقطب كبار رجال الأعمال الأمريكيين للاسثتمار في المغرب

ديفيد غرين يستقطب كبار رجال الأعمال الأمريكيين للاسثتمار في…

2022-03-04 / 12:00 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق