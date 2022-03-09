إطلاق حملة “مساواة” من أجل مشاركة أفضل للمرأة في المشهد الاقتصادي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عملت لجنة تنوير الوعي الجماعي التابعة لجمعية WE4SHE على تجميع الفاعلين الاقتصاديين والثقافيين المهمين حول حملة توعية تحمل شعار “مساواة”، الهدف منها هو لفت انتباه الرأي العام حول الصور النمطية النوعية المتعششة في الوسط المهني والمتجذرة في اللاوعي المجتمعي، و التي تحول دون اندماج المرأة في الوسط المهني وتؤثر على اختياراتها المهنية وتطورها المهني بل و على مشاركتها في المشهد الاقتصادي بشكل عام.

و تهدف حملة “مساواة”، من خلال أربعة مقاطع فيديو لتسليط الضوء على الأحكام المسبقة التي تعشش في لاوعي الرجال و النساء بنفس الحدة، كما تهدف هذه الحملة إلى خلق فرصة للنظر ومناقشة الجهود التي يتعنى القيام بها للدفع بالتغيير وذلك من أجل مشاركة أفضل للمرأة في المشهد الاقتصادي وخلق مجتمع أكثر شمولا.

و تواجه النساء اللواتي تنشطن في الوسط المهني المغربي كما في أي مكان في العالم، وفق بلاغ من الجمعية توصلت هبة بريس بنسخة منه، تحديات تحول دون اندماجهن وتقف في وجه تطورهن المهني أو تمثيليتهن في مناصب صنع القرار.

و إذ ترتكز هذه التحديات، وفق البلاغ، بالأساس على الصور النمطية النوعية، وهي أفكار مترسخة في اللاوعي بناها المجتمع حول الأنوثة والذكورة والمهارات والخصائص التي تميز الرجال عن النساء والتي تكرس عدم المساواة في الوسط المهني بشكل يومي.

و تعرض حملة “مساواة” من خلال حالات واقعية لنساء مغربيات منحدرات من جميع المستويات، مواقف مهنية يومية لتسليط الضوء على الأحكام المسبقة اللاواعية بأسلوب فكاهي وظريف، وذلك من خلال سلسلة مكونة من ثلاث مقاطع مصورة.

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