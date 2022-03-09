لجنة وزارية عربية تشيد بجهود الملك في الدفاع عن القدس

هبة بريس

أشادت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الاسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء بالقاهرة، بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة.

كما ثمنت اللجنة، التي اجتمعت قبيل أعمال الدورة العادية الـ 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، جهود جلالة الملك الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني، والدور الكبير الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس بهذا الخصوص.

وخلال أعمال اللجنة ، التي تضم في عضويتها الأردن والمغرب ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس ، عرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي الجهود المبذولة لحماية حقوق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم وتقديم كل إسناد ممكن لأهالي الحي في القدس الشرقية المحتلة لتثبيت حقوقهم وإبقائهم في منازلهم.

كما استمعت اللجنة إلى إحاطة قدمها وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أطلع فيها اللجنة الوزارية على المخططات الاستيطانية الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وهدم المنازل والتهجير القسري لسكان المدينة وزيادة نسبة المستوطنين المتدينين المتطرفين فيه.

وأكد الوزراء أعضاء اللجنة على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع. ومثل المغرب في اجتماع اللجنة، وفد ضم بالخصوص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي، وعبد العالي الجاحظ رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

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