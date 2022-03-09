عمور: “ما يزيد عن 800 تعاونية نسائية ترى النور كل سنة في المغرب”

2022-03-09 / 10:54 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني أن التعاونيات النسائية في المغرب باتت تغري الكثير من السيدات.

و أوضحت عمور خلال مداخلة لها على هامش حفل توزيع الجوائز على التعاونيات النسائية بأنه يتم إحداث ما يزيد عن 800 تعاونية نسائية كل سنة في بلادنا.

و شددت وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني على التطور الملحوظ الذي شهدته التعاونيات النسائية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل عددها إلى أزيد من 6 آلاف تعاونية تضم أكثر من 65 ألف منخرطة.

و أشارت فاطمة الزهراء عمور إلى أن التعاونيات النسائية أصبحت تمثل نسبة 15٪ من مجموع التعاونيات بالمغرب، كما أن السنوات الخمس الأخيرة التي تلت إصدار القانون رقم 12-112 المتعلق بالتعاونيات، عرفت إنشاء قرابة 4000 تعاونية نسائية، أي بمعدل 800 تعاونية في السنة.

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