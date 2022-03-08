لجان مراقبة الأسعار تتجول في شوارع البيضاء لزجر المخالفين

2022-03-08 / 1:54 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد القرار الولائي الصادر مؤخرا بخصوص تفعيل و تكثيف لجان المراقبة بمختلف عمالات و أقاليم جهة الدارالبيضاء سطات، شرعت المصالح المعنية في زيارات مكثفة لعدد من المحلات التجارية و الأسواق الشعبية للوقوف على مدى احترام التجار للأسعار المتعارف عليها.

و نصبت السلطات المحلية بعدد من عمالات الدار البيضاء لجانا خاصة للمراقبة و التفتيش مهمتها ضمان حقوق المستهلكين عبر مراقبة أسعار البيع للعموم و مدى مطابقتها مع الأسعار المرجعية المعتمدة.

و شرعت لجان مراقبة الأسعار بالدار البيضاء في زيارة المحلات التجارية و الدكاكين و محلات الجزارة و باعة الخضر و الفواكه و الأسماك، مع تحرير مخالفات في حق الباعة الذين يعمدون لرفع سعر البيع بشكل غير معقول.

هذا و كانت ولاية جهة الدار البيضاء سطات قد أصدرت تعليماتها لمختلف ممثليها بالجهة بضرورة وضع خطط استباقية لتفادي المضاربات في الأسعار خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يكثر فيه الإقبال على عدد من المنتوجات الاستهلاكية.

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