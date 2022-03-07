“لارام” تطلق رحلات خاصة جديدة للمغاربة المقيمين في أوكرانيا

2022-03-07 / 12:45 مساءً
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هبة بريس

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق رحلات خاصة جديدة للمغاربة المقيمين في أوكرانيا.

وأوضحت الشركة، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنها تواصل تعزيز عرضها للمغاربة المقيمين بأوكرانيا من خلال رحلات جديدة يومي 7 و8 مارس 2022، من بوخارست ووارسو إلى الدار البيضاء بنفس السعر الثابت البالغ 750 درهما شاملا لكل الرسوم.

وتنضاف هذه الرحلات إلى أخرى كانت قد أعلنت عنها الشركة في وقت سابق انطلاقا من براتيسلافا وبوخارست وبودابست ووارسو في اتجاه الدار البيضاء.

وكانت الخطوط الملكية المغربية قد أوضحت، أنها برمجت، بتشاور مع السلطات المغربية، رحلات جوية خاصة لفائدة الجالية المغربية المقيمة في أوكرانيا، التي تتألف، أساسا، من الطلبة، مشيرة إلى أن هذه الرحلات مخصصة حصريا للمغاربة المقيمين في أوكرانيا وأفراد أسرهم.

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