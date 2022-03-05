عبد الاله بنكيران

بنكيران: “يجب أن يسمع الناس للسياسيين المعقولين لا للكراكيز”

2022-03-05 / 10:19 صباحًا
22
هبة بريس - الرباط

أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن المعنى المطلوب للسياسة يتعارض مع المعنى السلبي الذي عمل بعض “المجرمين” على غرسه، عبر الهجوم على السياسة وتبخيسها.

واعتبر بنكيران، في كلمته خلال لقائه بأعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن الكراكيز من أصبحوا يتكلمون في السياسة ويحركونها، لكنهم، في الحقيقة، مجرد فيروسات وفطريات وأناس هامشيين.

وأضاف بنكيران أن من وصفهم ب”الكراكيز”، هم مصيبة، لأنهم ما أن يُشحنوا حتى يبدأ الواحد منهم في الحديث بأشياء لا معنى لها، مشيرا الى أن بعضهم أصبح يأتي ببعض الأشخاص الذين هم في الحقيقة أضحوكة وبلطجية، أناس عُرفوا بقلة الأخلاق و”البيع الشراء وغيرها”.

وشدد بنكيران، على أنه يجب أن نعيد للسياسة ألقها، وأن يسمع الناس للسياسيين المعقولين لا الكراكيز، قائلا إن السياسي المقصود من الكلام، هو الذي له انتماء معروف ومسار نضالي مشهود، يدافع عن قضايا المواطنين ويتفاعل معهم، ويقول ويفعل ما يجب منه، خدمة للصالح العام. وفق قوله

ما رأيك؟
المجموع 15 آراء
14

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تعزيز التعاون في المجال البرلماني .. ميارة يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية جيبوتي

تعزيز التعاون في المجال البرلماني .. ميارة يتباحث مع…

2022-03-05 / 9:50 مساءً
Photo of لوفيغارو : الرباط “سئمت من تقاعس الأوربيين” في قضية الصحراء والغياب عن التصويت “لادانة روسيا ” رسالة قوية

لوفيغارو : الرباط “سئمت من تقاعس الأوربيين” في قضية…

2022-03-05 / 9:19 مساءً
Photo of الملك يهنئ أخنوش بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار

الملك يهنئ أخنوش بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لحزب التجمع…

2022-03-05 / 7:22 مساءً
Photo of تضم 39 عضوا..برلمان “الحمامة” يصادق على لائحة أعضاء المكتب السياسي الجديد

تضم 39 عضوا..برلمان “الحمامة” يصادق على لائحة أعضاء المكتب…

2022-03-05 / 7:14 مساءً
Photo of المجلس الأعلى للحسابات: تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات

المجلس الأعلى للحسابات: تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات

2022-03-05 / 5:40 مساءً
Photo of “الأحرار”: منخرطون في كافة المبادرات الرامية لعودة الحياة الاقتصادية

“الأحرار”: منخرطون في كافة المبادرات الرامية لعودة الحياة الاقتصادية

2022-03-05 / 5:01 مساءً
Photo of النزاع الروسي – الأوكراني.. “الأحرار” يثمن موقف المملكة المغربية

النزاع الروسي – الأوكراني.. “الأحرار” يثمن موقف المملكة المغربية

2022-03-05 / 3:22 مساءً
Photo of استقبال سانشيز ل”بن بطوش” يعيد العلاقة بين اسبانيا و المغرب إلى نقطة الصفر

استقبال سانشيز ل”بن بطوش” يعيد العلاقة بين اسبانيا و…

2022-03-05 / 2:48 مساءً
Photo of بنكيران: “على الحكومة مصارحة الشعب بصعوبة الظروف”

بنكيران: “على الحكومة مصارحة الشعب بصعوبة الظروف”

2022-03-05 / 11:14 صباحًا
Photo of أخنوش: البرنامج الحكومي يعكس قيم وتوجهات “الأحرار”

أخنوش: البرنامج الحكومي يعكس قيم وتوجهات “الأحرار”

2022-03-04 / 11:45 مساءً

‫22 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق