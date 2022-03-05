بنكيران: “يجب أن يسمع الناس للسياسيين المعقولين لا للكراكيز”

هبة بريس - الرباط

أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن المعنى المطلوب للسياسة يتعارض مع المعنى السلبي الذي عمل بعض “المجرمين” على غرسه، عبر الهجوم على السياسة وتبخيسها.

واعتبر بنكيران، في كلمته خلال لقائه بأعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن الكراكيز من أصبحوا يتكلمون في السياسة ويحركونها، لكنهم، في الحقيقة، مجرد فيروسات وفطريات وأناس هامشيين.

وأضاف بنكيران أن من وصفهم ب”الكراكيز”، هم مصيبة، لأنهم ما أن يُشحنوا حتى يبدأ الواحد منهم في الحديث بأشياء لا معنى لها، مشيرا الى أن بعضهم أصبح يأتي ببعض الأشخاص الذين هم في الحقيقة أضحوكة وبلطجية، أناس عُرفوا بقلة الأخلاق و”البيع الشراء وغيرها”.

وشدد بنكيران، على أنه يجب أن نعيد للسياسة ألقها، وأن يسمع الناس للسياسيين المعقولين لا الكراكيز، قائلا إن السياسي المقصود من الكلام، هو الذي له انتماء معروف ومسار نضالي مشهود، يدافع عن قضايا المواطنين ويتفاعل معهم، ويقول ويفعل ما يجب منه، خدمة للصالح العام. وفق قوله

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