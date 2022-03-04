عزيز أخنوش

الأحرار: أخنوش المترشح الوحيد لرئاسة الحزب للولاية الجديدة

2022-03-04 / 12:30 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، مساء يومه الخميس 03 مارس 2022، برئاسة عزيز أخنوش، باعتماد تقنية المحادثة المصورة، وتم خلاله تدارس مجموعة من القضايا التنظيمية، استعدادا للمؤتمر الوطني السابع المنتظر عقده يومي 4 و5 مارس الجاري.

وفي هذا الصدد، توقف المكتب السياسي عند الحماس الكبير والتعبئة الاستثنائية التي أبان عنها الأحرار لإنجاح محطة المؤتمر الوطني السابع، والذي ينعقد في سياق معقد على المستوى الدولي، الأمر الذي يتطلب الانخراط القوي في النقاش الجاد والانكباب على القضايا المجتمعية العميقة، من منطلق مسؤولية الحزب كونه اليوم يترأس الحكومة، بعد أن تصدر الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة.

كما أحيط أعضاء المكتب السياسي علما بلائحة الترشيحات لرئاسة الحزب، حيث توصلت الإدارة المركزية بطلب واحد للترشح، ويتعلق الأمر بعزيز أخنوش.

كما عين المكتب السياسي راشيد الطالبي العلمي لترؤس الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الحزب، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 33 من النظام الأساسي للحزب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأسبوع المقبل.. نائبة وزير الخارجية الأمريكي تزور المغرب

الأسبوع المقبل.. نائبة وزير الخارجية الأمريكي تزور المغرب

2022-03-04 / 9:31 صباحًا
Photo of رئيس البرلمان العربي يشيد بالدور الكبير للملك محمد السادس في الدفاع عن القضايا العربية

رئيس البرلمان العربي يشيد بالدور الكبير للملك محمد السادس…

2022-03-03 / 9:01 مساءً
Photo of رئيس مجلس النواب يتباحث مع وفد مجلس الشورى القطري

رئيس مجلس النواب يتباحث مع وفد مجلس الشورى القطري

2022-03-03 / 8:38 مساءً
Photo of ماكرون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية الجمعة

ماكرون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية الجمعة

2022-03-03 / 6:09 مساءً
Photo of الحكومة: “”80% من الضرائب في المغرب تؤديها الشركات الكبرى”

الحكومة: “”80% من الضرائب في المغرب تؤديها الشركات الكبرى”

2022-03-03 / 3:48 مساءً
Photo of بايتاس: الحكومة جاءت في إطار القطيعة السياسية وبدأت ب”الحوار الاجتماعي”

بايتاس: الحكومة جاءت في إطار القطيعة السياسية وبدأت ب”الحوار…

2022-03-03 / 3:38 مساءً
Photo of السكوري يستعرض مستجدات الحوار الاجتماعي مع النقابات أمام الحكومة

السكوري يستعرض مستجدات الحوار الاجتماعي مع النقابات أمام الحكومة

2022-03-03 / 3:00 مساءً
Photo of بوريطة: “إجلاء الطلبة المغاربة من أوكرانيا تم بتعليمات مباشرة من الملك”

بوريطة: “إجلاء الطلبة المغاربة من أوكرانيا تم بتعليمات مباشرة…

2022-03-03 / 2:37 مساءً
Photo of سفير روسيا بالمغرب ينتقد زملاؤه الدبلوماسيين: “تضامنكم مع أوكرانيا يحمل طابعا انتقائيا”

سفير روسيا بالمغرب ينتقد زملاؤه الدبلوماسيين: “تضامنكم مع أوكرانيا…

2022-03-03 / 9:53 صباحًا
Photo of السفير الروسي بالمغرب ينسحب من “رالي الدبلوماسيين”: “لن نسمح لجهود المغاربة بأن تذهب سدى”

السفير الروسي بالمغرب ينسحب من “رالي الدبلوماسيين”: “لن نسمح…

2022-03-03 / 9:43 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق