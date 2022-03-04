تقرير.. عدد الشركات المدرجة في بورصة البيضاء لا يتجاوز 77 شركة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
رقم صادم ذاك الذي أعلنت عنه بورصة الدار البيضاء بخصوص عدد الشركات المدرجة أسهمها في بورصة القيم بالعاصمة الاقتصادية التي تعتبر قطبا ماليا و اقتصاديا مهما بالقارة السمراء.
و في هذا الصدد، نشرت بورصة القيم بالدار البيضاء تقريرا أشارت فيه لكون عدد الشركات المدرجة بها لا يتعدى 77 شركة في المجموع.
و لهذا الغرض، أطلقت بورصة الدار البيضاء حملة للتعريف بالإدراج في البورصة و حث الشركات على البحث عن حلول تمويلية جديدة و ناجعة عبر إدراج أسهمها في البورصة و استقطاب رساميل جديدة.
هذا و تسعى بورصة الدار البيضاء لتخطي رقم 300 شركة مدرجة في السنوات القادمة و ذلك لرفع نسبة الاكتتاب العام و تطوير قدرات الشركات المدرجة و الرفع من تنافسيتها.
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