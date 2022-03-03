صورة تعبيرية

أمام أعين المارة…مشاهد تخدش الحياء بمنتزهات وحدائق سطات

2022-03-03 / 10:58 صباحًا
0
محمد منفلوطي_هبة بريس

يكاد اللسان يعجز عن التعبير لحجم المشاهد التي تخدش الحياء لمراهقين ومراهقات وهم في وضعيات مخلة للآداب في فضاءات عمومية ومنتزهات تستقطب عائلات وأسر رفقة صغارهم وأطفالهم الهاربين من روتين واكراهات وتداعيات فيروس كورونا بحثا عن سويعات تنسيهم الأزمة.

فعلى مستوى الفضاءات الخضراء الممتدة على طول المدخل الشمالي لمدينة سطات والمثاخمة لفضاء الكولف الملكي وبقلب الغابة الحضرية للمدينة وحتى على مستوى حديقة الخزانة البلدية المقابلة لمقر عمالة الاقليم، يقف المرء على مشاهد لمراهقين ومراهقات وهم في وضعيات مخلة بالآداب من قبيل تبادل القبل مع العناق بدون حياء أمام مرأى ومسمع التجمعات العائلية، حتى الأطفال الصغار ينثابهم الفضول ليقفوا بدورهم يتابعون المشاهد بخجل وتذمر، أمام صمت الجهات المعنية التي لم تحرك ساكنا، وكأن الأمر خارج نطاق تدخلاتها…

فما أن يستل الليل رداءه، حتى ينتشر هؤلاء المراهقون والمراهقات وسط الأشجار والحشائش الذابلة بمحيط هذه المتنفسات، في وضعيات مخلة بالآداب وتخدش الحياء….حتى صار شعار المارين بجانب المكان ولسان حالهم يردد: “اللهم إن هذا لمنكر”.

ويشار، أن الفضاء البيئي الممتد على طول المدخل الشمالي لمدينة سطات والتي صرفت عليه مبالغ مالية بغية تأهيله، بدت عليه ملامح الاهمال وغياب الصيانة، حيث التخريب طال الشجيرات والسياج وتخريب بعضها، حتى إن العشب طار وطارت معه الأتربة، بسبب غياب السقي والاهتمام به من طرف الجهات المختصة التي تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تدهور حالة هذه الحديقة.

فإلى متى سيستمر هذا الوضع البئيس المسيء لقيمنا ومبادئنا ويتنافى وأحكام ديننا الحنيف؟ وهل سيستيقظ الضمير للاعتناء بهذه الفضاءات الغابوية والمتنفسات التي باتت عرضة للاهمال، وبالتالي القضاء على مثل هذه المشاهد المقززة التي تخدش الحياء؟

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الطلبة العائدون من أوكرانيا: “شفنا الموت قدامنا و الدولة دارت أكثر من جهدها”

الطلبة العائدون من أوكرانيا: “شفنا الموت قدامنا و الدولة…

2022-03-03 / 11:45 صباحًا
Photo of إحداث مركز الإبتكار و ريادة الأعمال التكنولوجية بالدار البيضاء

إحداث مركز الإبتكار و ريادة الأعمال التكنولوجية بالدار البيضاء

2022-03-03 / 11:25 صباحًا
Photo of وزارة الصحة: الحالة الوبائية لكورونا تتميز بتحسن ملموس

وزارة الصحة: الحالة الوبائية لكورونا تتميز بتحسن ملموس

2022-03-03 / 10:28 صباحًا
Photo of أباء الطلبة العائدين من أوكرانيا: “لن نرتاح و نفرح حتى يعود جميع العالقين”

أباء الطلبة العائدين من أوكرانيا: “لن نرتاح و نفرح…

2022-03-03 / 10:09 صباحًا
Photo of تاونات.. حجز حوالي 700 كلغ من الأكياس البلاستيكية

تاونات.. حجز حوالي 700 كلغ من الأكياس البلاستيكية

2022-03-03 / 9:58 صباحًا
Photo of خلال 2021.. قطارات المغرب تنقل 34.4 مليون مسافر

خلال 2021.. قطارات المغرب تنقل 34.4 مليون مسافر

2022-03-03 / 9:12 صباحًا
Photo of الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن تدعو إلى تحسين ظروف الذبح

الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن تدعو إلى تحسين ظروف الذبح

2022-03-03 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الخميس.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-03-03 / 7:00 صباحًا
Photo of شرطة طنجة توقف أمريكيا متورّطا في اعتداء جنسي بالولايات المتحدة

شرطة طنجة توقف أمريكيا متورّطا في اعتداء جنسي بالولايات…

2022-03-02 / 7:26 مساءً
Photo of بأمر ملكي.. رفع الدعاء بجميع مساجد المغرب طلبا للغيث

بأمر ملكي.. رفع الدعاء بجميع مساجد المغرب طلبا للغيث

2022-03-02 / 6:49 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق