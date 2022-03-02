المغرب يغيب عن جلسة التصويت ضد روسيا

2022-03-02 / 8:19 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

غاب المغرب، اليوم الأربعاء، عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة الاستثنائية للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك،

و تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارا “يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا”، وذلك بأغلبية أصوات 141 دولة، فيما عارضته 5 دول وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، بين 193 دولة عضوا.

والدول الخمس التي صوتت ضد القرار هي روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا .

وعلى صعيد الشرق الأوسط، صوتت الإمارات العربية المتحدة تأييدا للقرار الى جانب اسرائيل .

وبالنسبة إلى القارة الآسيوية، لم يكن امتناع الصين عن التصويت مفاجئا إذ تقاطع مع موقفها الذي تتبناه منذ أسبوع في مجلس الأمن.

بدورها، امتنعت الهند، العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ اكثر من عام ونصف عام والتي تربطها علاقات عسكرية وثيقة بروسيا، فيما سجل أيضا امتناع باكستاني

وكان المغرب قد أعلن موقفه من الصراع الروسي الأوكراني يوم 26 فبراير 2022 عبر بلاغ لوزارة الخارجية والذي قال إن المملكة “تجدد دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

واكدت خارجية المغرب انها تتابع بقلق تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا”، مذكرة بـ”تشبثها بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، وتشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غياب المغرب عن جلسة “إدانة روسيا “..ذكاء استراتيجي يفتح للرباط متنفسا في قلب العاصفة

غياب المغرب عن جلسة “إدانة روسيا “..ذكاء استراتيجي يفتح…

2022-03-02 / 8:47 مساءً
Photo of بوريطة يجدد دعم المغرب الكامل لجهود مؤتمر نزع السلاح

بوريطة يجدد دعم المغرب الكامل لجهود مؤتمر نزع السلاح

2022-03-02 / 7:54 مساءً
Photo of الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب روسيا بإنهاء حرب أوكرانيا

الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب روسيا بإنهاء حرب أوكرانيا

2022-03-02 / 7:21 مساءً
Photo of على هامش مجلس وزراء الداخلية العرب.. قيس سعيد يستقبل لفتيت

على هامش مجلس وزراء الداخلية العرب.. قيس سعيد يستقبل…

2022-03-02 / 5:34 مساءً
Photo of ميارة يستقبل رئيس مجلس الشيوخ المصري لتطوير العلاقات بين البلدين

ميارة يستقبل رئيس مجلس الشيوخ المصري لتطوير العلاقات بين…

2022-03-02 / 5:11 مساءً
Photo of المغرب يتباحث مع مسؤولين أوكرانيين تسهيل عبور المواطنين العرب

المغرب يتباحث مع مسؤولين أوكرانيين تسهيل عبور المواطنين العرب

2022-03-02 / 4:07 مساءً
Photo of سفير روسيا بالرباط: “لأسباب أخلاقية لن ننشر صور جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا”

سفير روسيا بالرباط: “لأسباب أخلاقية لن ننشر صور جرائم…

2022-03-02 / 3:33 مساءً
Photo of مجلس معزوز يختار مدينة بنسليمان لعقد دورة مارس العادية

مجلس معزوز يختار مدينة بنسليمان لعقد دورة مارس العادية

2022-03-02 / 3:09 مساءً
Photo of إعادة انتخاب أمينة بنخضرا على رأس الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية

إعادة انتخاب أمينة بنخضرا على رأس الفيدرالية الوطنية للمرأة…

2022-03-02 / 2:39 مساءً
Photo of بمشاركة لفتيت.. انطلاق مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

بمشاركة لفتيت.. انطلاق مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

2022-03-02 / 1:05 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق