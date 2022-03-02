المغرب يغيب عن جلسة التصويت ضد روسيا

هبة بريس _ الرباط

غاب المغرب، اليوم الأربعاء، عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة الاستثنائية للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك،

و تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارا “يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا”، وذلك بأغلبية أصوات 141 دولة، فيما عارضته 5 دول وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، بين 193 دولة عضوا.

والدول الخمس التي صوتت ضد القرار هي روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا .

وعلى صعيد الشرق الأوسط، صوتت الإمارات العربية المتحدة تأييدا للقرار الى جانب اسرائيل .

وبالنسبة إلى القارة الآسيوية، لم يكن امتناع الصين عن التصويت مفاجئا إذ تقاطع مع موقفها الذي تتبناه منذ أسبوع في مجلس الأمن.

بدورها، امتنعت الهند، العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ اكثر من عام ونصف عام والتي تربطها علاقات عسكرية وثيقة بروسيا، فيما سجل أيضا امتناع باكستاني

وكان المغرب قد أعلن موقفه من الصراع الروسي الأوكراني يوم 26 فبراير 2022 عبر بلاغ لوزارة الخارجية والذي قال إن المملكة “تجدد دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

واكدت خارجية المغرب انها تتابع بقلق تطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا”، مذكرة بـ”تشبثها بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، وتشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات”.

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