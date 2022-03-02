على هامش مجلس وزراء الداخلية العرب.. قيس سعيد يستقبل لفتيت

2022-03-02 / 5:34 مساءً
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هبة بريس

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج بتونس العاصمة، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضمن وفد يضم المشاركين في أشغال الدورة الـ 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ويترأس عبد الوافي لفتيت الوفد المغربي المشارك في أشغال هذه الدورة، والذي يضم على الخصوص، إدريس الجواهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، ومحمد مفكر، الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، ومحمد الدخيسي، والي الأمن، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مدير مكتب الأنتربول بالمغرب، ورئيس مكتب الاتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وناقش هذا الاجتماع، الذي عقد بحضور وفود تمثل على الخصوص جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، واتحاد المغرب العربي، والاتحاد الأوروبي، وكذا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون الأمني في مواجهة التحديات الأمنية.

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