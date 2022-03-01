بعد انخفاضه لسنتين.. معدل الشغل يرتفع إلى 39,7% وطنيا

2022-03-01 / 1:19 مساءً
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هبة بريس

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل الشغل ارتفع بـ 0,3 نقطة ليبلغ 39,7% على المستوى الوطني سنة 2021، بعد انخفاضه بـ 2.2 نقطة، ما بين سنتي 2019 و 2020، منتقلا من41,6% إلى 39,4%.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2021، أن هذا المعدل انخفض بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,3% إلى 35,1%) ، وارتفع بـ 1,4 نقطة بالوسط القروي (من47,0% إلى 48,4%)، ملاحظة انخفاضه بين الرجال ( -0,2 نقطة) وارتفاعه بين النساء (+0,7 نقطة).

وكشف المصدر ذاته، أن معدل الشغل لدى الشباب المتراوحة أعمارهم مابين 15 و29 سنة استقر في 25,4% مابين سنتي 2020 و2021 ، وهو أقل بـ 2,8 نقطة من مستواه قبل الجائحة (28,2% في سنة 2019). في حين عرف معدل شغل الفئة العمرية 30-44 سنة ارتفاعا طفيفا بـ 0,4 نقطة ليصل إلى 54,8% مقابل 56,8% سنة قبل الأزمة الصحية.

من خلال توزيع النشيطين المشتغلين حسب قطاع النشاط، يتبن أن قطاع “الخدمات” يأتي في المرتبة الأولى، حيث يشغل4.935.000 شخص، وهوما يمثل 45,8% من النشيطين المشتغلين، يليه قطاع “الفلاحة الغابات والصيد” بـ 3.364.000 شخص أي ما يعادل 31,2%، قطاع “الصناعة” 1.261.000 شخص (11,7% منها44,6% أنشطة تقليدية 1) وأخيرا ، قطاع “البناء والأشغال العمومية”2 1.210.000 شخص (11,2%).

ولاحظت المندوبية أن من بين 4.935.000 نشيط مشتغل في قطاع “الخدمات”، يشتغل 33,5 % منهم بفرع التجارة، 12,5% بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع ، و 11,8% بالنقل والتخزين والاتصال.

وحسب المصدر ذاته ، فإن المستأجرين يمثلون نصف(51,8%) النشيطين المشتغلين، (مقابل50,7% في السنة السابقة)، والمستقلين29,6% (مقابل 30,9%). في حين يمثل المساعدون العائليون13,7% من مجموع النشيطين المشتغلين (مقابل13,7% ) ويمثل المشغلون 2,2% (مقابل2,0% ).

ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف النشيطين المشتغلين، نجد مهن “الحرفين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 19,1%، و”العمال والعمال اليدويين في الفلاحة، الغابة والصيد” بنسبة 19,0% و” العمال اليدويين غير الفلاحيين، الحمالين وعمال المهن الصغرى” (16,6%).

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