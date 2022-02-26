استبعاد روسيا من مسابقة الأغنية الأوروبية لنسخة 2022

2022-02-26 / 1:07 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن اتحاد البث الأوروبي (EBU)، استبعاد روسيا من مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” لنسخة 2022.

وأضاف في بيان له، الجمعة، أن هذه الخطوة المتخذة من قبل مجلسه الإداري تأتي رداً على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وأوضح البيان أن مشاركة روسيا في نسخة هذا العام من المسابقة المذكورة، تسيء إلى سمعة “يوروفيجن”.

وأكد على أن اتحاد البث الأوروبي مؤسسة خارجة عن السياسة وتواصل التزامها بمبادئ قيم الخدمة العامة.

ويأتي قرار اتحاد البث الأوروبي عقب مطالبات من قبل آيسلندا، وفنلندا، والنرويج وهولندا لاستبعاد روسيا من المسابقة.

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تعليق واحد

  1. ههههههههههه🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣ياااااااله من عقاب🤣

    الناس تموت و الانفجارات و البعض يفكر في اوروفيجن
    يجب انقاذ اوكرانيا

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