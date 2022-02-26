هولندا ترسل 200 صاروخ “ستينغر” لأوكرانيا

2022-02-26 / 10:45 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم السبت، أنها تعتزم إرسال 200 صاروخ من صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

و جاء ذلك برسالة وجهتها حكومة هولندا إلى البرلمان، حسب “رويترز”.

وجاء في الرسالة أنه بناء على طلبات من أوكرانيا “ستقدم هولندا 200 صاروخ ستينغر للدفاع الجوي… تهدف وزارة الدفاع إلى تسليم هذه المعدات في أقرب وقت ممكن”.

وقالت أيضا إنها ستنقل موظفي السفارة الهولندية من مدينة لفوف غربي أوكرانيا إلى ياروسلاف عبر الحدود في بولندا بسبب تدهور الوضع الأمني.

تأتي الصواريخ بعد معدات أخرى وعدت بها هولندا بالفعل في وقت سابق هذا الشهر بما في ذلك البنادق والذخيرة وأنظمة الرادار وروبوتات للكشف عن الألغام.

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