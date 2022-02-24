أوكرانيا تمنع سفر الذكور بين الـ18 والـ60 عاما

2022-02-24 / 11:43 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن دانييل مينشيكوف رئيس إدارة حرس الحدود في مدينة لفوف الأوكرانية منع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة البلاد.

وكتب مينشيكوف على “فيسبوك”: “بسبب حالة الحرب، لن يتم السماح للذكور الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 من مغادرة البلاد. من فضلكم لا تثيروا الذعر ولا تحاولوا عبور الحدود دون إذن”.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس الخميس فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

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