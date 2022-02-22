بنكيران في صحيح مايسة: في باب منين جاتك العافية آ الفران.
في شريط بالصوت والصورة وعلى من عندك آبن عدي، قامت السيدة أو الآنسة مايسة و نكداتو لخونا بنكيران (مع وضع ثلاث نقط فوق حرف الكاف)، جرجرته إلى جاهليته الأولى التي كان فيها منحرفا والعهدة عليها، ضارب الدنيا بطالون، والريح اللي جا يديه، ثم عرجت به صوب التحاقه بالإخوان وكيف كان كبيرهم يتوجس من بنكيران ويعتبره بركاكا (ودائما ثلاثا نقط فوق حرف الكاف)، ثم جبدت ليه رسالته من تحت الماء أو من تحت الدف التي بعثها لإدريس البصري يقدم فيها القرابين وكيزاوك (ودائما ثلاث نقط فوق حرف الكاف) ها العار عا سمح لينا أسي إدريس نحلو الحزب، را القضية واقفة…وهاد الشي ديال الدين مخرجناش… راه والله مايكون عا خاطرك…القانون الأساسي باباه أنت اللي تكتبو لينا، ونشهد نحن الساقطين أو الموقعين اسفله أننا لن نغطي كل التراب الوطني في الانتخابات، ولن نعارض معارضة ديال بصح، ونقر أنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وزارة الداخلية، وإلا كانت شي حاجة آ مولاي إدريس ديالك تلقانا موجودين وهازين لعلام…ها العار سيدي ادريس لما شوف بعينك وحن بقلبك، راه العمر كيدوز والإخوان عياو من التقوى والدعوة، بغاو تاهما يطلعو لشجرة السياسة يتْبرْكو وياكلو ويتْظلو (من الظل)، ويديو معاهم الباروك لوليدات.
مات البصري وعاش بنكيران، وهاهي مايسة كتحرك قاع الخابية وكتسوس لبنكيران لكفيفة (مع ثلاث نقط على حرف الكاف مرة أخرى)، فروت في حديث صحيح إلى أن يثبت ما يضعفه، كيف هدد بنكيران البلاد والعباد، وقال ليهم يا أنا والإخوان ديالي…يا أنضم لعشرين فبراير ونصبح ثلاثين مارس ونقربلوها…
ولم يبلع الرجل لسانه إلا وهو يدخل القصر رئيسا للحكومة، وهنا أيضا يصر بنكيران على إطلاق بخوره، كما ورد في صحيح مايسة، وراح يبرر فشله في تحقيق وعوده بوجود “العفاريت والتماسيح”، ووجود جيوب تقاومه وتمنعه من تحقيق النهضة والقومة، وأمضى بنكيران خمس سنوات عجاف يحارب فيها طواحين الهواء، طالقها على الشعب، نكات وتقشاب، لا يحمل مشروعا تنمويا ولا برنامجا اقتصاديا ولا رؤية اجتماعية ولا ثقافية ولا رياضية، كان عبارة عن مزْود مدكوك وعامر تالفم بالكلام السوقي والشتائم والحيحة، يجيد فقط لغة التكابيل (واستسمحكم للمرة الأخيرة بوضع ثلاث نقط فوق حرف الكاف)، وتختم مايسة في صحيحها أن بنكيران لم يتم استبعاده في الولاية الثانية بل تم طرده بالحمرا ديريكت، بعدما أثبتت العودة للفار أن عندو جوج وجوه، وجه كيدخل بيه للقصر، ووجه كيتحدث بيه للناس عن القصر…
ذلك هو ما روته مايسة في صحيحها في صفحتها على الفيسبوك في باب “منين جاتك العافية آ الفران، قال: من فمي…
وافين العولاما ديال الحديث؟
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منذ أن دخل حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة. والمغرب
يرجع إلى الوراء…كنا نمني النفس أن تشتغلوا صفا لأجل ارضاء الشعب. ولكن للاسف اصبحتم عاهة على الشعب وعلى الدولة
ولازلتم رغم سقوطكم المدوي اللذي سمعه كل العالم…هذا إن ذل عن شئ فإننا يذل على أنكم لاتملكون ذرة كرامة…ارحلو عنا قبحكم الله تعالى…حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم…
تبارك الله عليك أختي كلامك في الصميم عطي لحلايقي علاش كايقلب هو لي وصلنا لهاد الوضع لي فيه حنا دابا صوتنا عليه ولكن خان التقة لي درنا فيه وزطم على الشعب ومرر قوانين ضدنا ورفع الدعم على البترول
الله يحسن اعوان الشعب الصحافة في واد و الشعب غارق في بحر الهموم و الحكومة في كوكب آخر 😡
و من هاد المنبر كنهدي أغنية النحلة يا شامة لجميع المسؤولين في البلاد و يستامعو لها مزيان و نزيد نذكرهم بأن المغفور له الحسن الثاني طلب من مجموعة ناس الغيوان باش يغنيوها باسلوبهم
و أعلن هنا بأن الذين وقفوا في وجه بنكيران قد سبق لهم أن وقفوا في وجه المرحوم عبد الرحمن اليوسفي و عرقلوا حكومة جطو و عباس الفاسي و حكومتي الإسلاميين و شعبية بنكيران انتصرت عليهم ما جعله يحصد 125 مقعد خلال انتخابات 2015 و لكن الصدمة كانت قوية مما أدى إلى ظهور البلوكاج التاريخي الذي تزعمه صاحب 37 الذي تكلف بتشكيل حكومة الإسلاميين الثانية التي ستمهد له الحصول على المرتبة الاولى وللاسف لم يبلغ الرقم القياسي لحزب المصباح
الغريب في هذا البلد هو وجود أشخاص يعرقلون مسار منهم قضى نحبه و منهم من ينتظر و سيبقى حال البلاد هكذا لأن التيلكومند في يد فئة لا ترغب في العيش الكريم للشعب المغربي مهما كان لون الحكومة التي تسير زمام الامور
كلكم سواسية،البحث عن الربح المادي والمعنوي.اما الذين يخدمون هذا البلد مخلصين لله ولوطنهم فإنهم يعملون في صمت .كل واحد منكم يزايد عن الاخر مستغلين المواقع الالكترونية.والله لو شغل اغلب هذه المواقع المفكرون والباحثون لما التفت اليكم احد لكنه زمن التفاهة.
بنكران غير حلايقي هداك هوا لخرج علا المغرب وهوا لهز يدو علا صندوق المقاصة هلك الفقير حسبية الله ونعمة الوكيل
GARDE A VOUS.
.الله يحجبك و يرضي عليك و يحفظك و يرحم مميمتك و خلي ليك الوليد. اثلجتي صدورنا فالحلايقي الذي يحظر بجثته وعقله معشش في أيام السيف والغناءم و حور العين و الغلمان. المنافق الذي سيسبب لمن يتبعه الويلات. ربما اصيب بالزهايمر. ونتمنى من الطبيعة ان تنصفنا فيه و في امثاله. وا بن كيران سير بحالك راه الوقت ماشي ديالك.
تحويل الأنظار تجاه بن كيران وفي هذه اللحظة بالذات، يثير الكثير من الشك. المغاربة كما تقولين عاقو بهم، وصوتو ضدهم في الانتخابات وكفى. اليوم عندنا حكومة جديدة خاضها تتحمل المسؤولية،
بن كيران اليوم لا يعنينا في شئ،. وللاشارة كل ما قلتيه فحقو هاديعشر سنين وحنا كانسمعو هاد الهدرة الخاوية،..
المشكلة الخطيرة أننا تقنا في هاد العدالة والتنمية حتى عماتنا من عينينا بجوج وعطيناهوم 10 سنوات مشات هباءا منثورا من حياتنا ومن مستقبل أبناءنا ولن نستطيع أن ننسى خيانتكم لنا مهما عشنا. بنكيران بلا ماتكتر بلا بلا بلا بزاف راه حنا وأقسم بالله العلي العظيم ما نصوتو عليكوم ولا نحنو فيكوم عاد مازال ولا نتيقو كلامكوم. هاد مايسة حسن منكوم ومن نفاقكم من كراسي المسؤولية. عاش الملك محمد السادس نصره الله وأعزه.
انت لا تحاربين بن كيران لي المغاربة الاحرار تيحبوه ولكن انت الغرض عندك اضربي الاسلام واكبر دليل هو خروجك في بث مباشر مع الملحد المغربي سعيد بنجبلي الذي باع دينه ووطنه وثقافته بعرض قليل من الدنيا
واش هذ العقلية هي لبغات تستوعب الشعب المغربي
على الاقل كنا في زمن العدالة الذي نتمنى عودته نعرف اش واقع في السياسة ديال البلاد اما لطلعتي انت والعلمي راه كارثة ستحل بالبلاد والعباد
سبحان الله يعز من يشاء ويدل من يشاء انا كنشوف وليد صغير اسمه ريان يقطن بأعالي الجبال لايعلمه الا أقاربه كيف اعزه الله وأعزه عبر العالم بريان اصبح الغرباء يعرفون المغرب كيف اعزه الله أصبح الصغير يعزه قبل الكبير او ناس بلغ الشيب اخر شعرة من جسده كيف ادلهم الله يا سبحان الله ماأعظمك ربي ماأكرمك ربي اللهما لك الحمد و لك الشكر على نعمة الفقر كما قال (ص) اللهما احييني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين تعز من تشاء وتدل من تشاء
حبذا لو انك لم تجيبين و كان رد فعلك مثل السيد فؤاد عالي الهمة كما ذكرت . اما و قد فعلت فهذا دليل على انك تفتقدين الى سعة الافق و تنقصك الحكمة و الرزانة في مثل هذه المواقف .
حذار من الفتنة و من الاصطياد في المياه العكرة .
راه ما عندو علاش يحشم، جميع الاوصاف ذكرتيه بها ،ووريتيه وجوه فالمرايا ،ولكن راه مصيبة أصابت هذا البلد ،خصوصا وهو مغلف بغلاف التدين ،وأغلب الشعب متدين ،ويبحث عن زعيم يتقاسم معه المشترك ،لكن موجة أخرى آتية وهي موجة العلمانية والعقلانية، وشيء من الإلحاد ستجعله يموت بسمه ، وستكنسه من المشهد السياسي وحتى أمواله لن تشفي داءه العضال ،وهو النفاق والنرجيسة والحرباءية ، وااستعداده لفعل كل شيء إلا أن يضرق كمارتو ،ويفهم راسو
انا لا احب بنكيران
لكن اكره هذا التكالب المسعور عليه، وخصوصا من اشخاص كالحرب يبيعون ضمائرهم
Ce sont les paroles de maysa. Wa Allah aalam.
هاد المهرج مبقاش احشم عليه أن ينسحب. تاخد سبع كيلو وازال تاايهدر.اخرج علا المغرب .متيحشمش.راه خاوي لا يفقه شيىء
في العنوان الكثير من الضغينة وقلة الإحتراف.
ما هذا المستوى المنحط في الكتابة وماهذا الأسلوب الذي لا يدل الا على الاسفاف والابتذال …أرجو المحافظة على جديتكم والا أصبحتم كشوف تبقي ومن على دربها وفقدتم بذلك مصداقيتكم
اذا انحدرنا الى مستوى هذه المايسة (كما ينعت المصريون شيئا لا قيمة له) فعلا ستصل حكومة الظل الى مبتغاها وهي واد الديموقراطية وصندوق الاقتراع..وتولية ما تراه وسائل الإعلام المخزنية السلبية على امورنا دون الرجوع الى الشعب…
دعوا الشعب يقرر من يتولاه ولا طيشوناشي الكواري بعيد!!؟؟ اخنوش ومن اهداه الصناديق يديروها وزبانيته ينبحو على بنكيران ويتلفوا لينا الهيت …
بنكيران مر ومضى ..ومن خلفه في المسؤولية اولى بالمحاسبة والمتابعة…
قديمة آامايعة!!!!!!؟؟؟؟
نكافة والله لا تعرف شيئا في السياسة، هي غير تتزيين الطرح وتسخن المبارة، مدفوعة مسكينة، عاد قاتلك باغية ترأس حزب من صنعة يديها!!!!