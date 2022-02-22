بنكيران في صحيح مايسة: في باب منين جاتك العافية آ الفران.
في شريط بالصوت والصورة وعلى من عندك آبن عدي، قامت السيدة أو الآنسة مايسة و نكداتو لخونا بنكيران (مع وضع ثلاث نقط فوق حرف الكاف)، جرجرته إلى جاهليته الأولى التي كان فيها منحرفا والعهدة عليها، ضارب الدنيا بطالون، والريح اللي جا يديه، ثم عرجت به صوب التحاقه بالإخوان وكيف كان كبيرهم يتوجس من بنكيران ويعتبره بركاكا (ودائما ثلاثا نقط فوق حرف الكاف)، ثم جبدت ليه رسالته من تحت الماء أو من تحت الدف التي بعثها لإدريس البصري يقدم فيها القرابين وكيزاوك (ودائما ثلاث نقط فوق حرف الكاف) ها العار عا سمح لينا أسي إدريس نحلو الحزب، را القضية واقفة…وهاد الشي ديال الدين مخرجناش… راه والله مايكون عا خاطرك…القانون الأساسي باباه أنت اللي تكتبو لينا، ونشهد نحن الساقطين أو الموقعين اسفله أننا لن نغطي كل التراب الوطني في الانتخابات، ولن نعارض معارضة ديال بصح، ونقر أنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وزارة الداخلية، وإلا كانت شي حاجة آ مولاي إدريس ديالك تلقانا موجودين وهازين لعلام…ها العار سيدي ادريس لما شوف بعينك وحن بقلبك، راه العمر كيدوز والإخوان عياو من التقوى والدعوة، بغاو تاهما يطلعو لشجرة السياسة يتْبرْكو وياكلو ويتْظلو (من الظل)، ويديو معاهم الباروك لوليدات.
مات البصري وعاش بنكيران، وهاهي مايسة كتحرك قاع الخابية وكتسوس لبنكيران لكفيفة (مع ثلاث نقط على حرف الكاف مرة أخرى)، فروت في حديث صحيح إلى أن يثبت ما يضعفه، كيف هدد بنكيران البلاد والعباد، وقال ليهم يا أنا والإخوان ديالي…يا أنضم لعشرين فبراير ونصبح ثلاثين مارس ونقربلوها…
ولم يبلع الرجل لسانه إلا وهو يدخل القصر رئيسا للحكومة، وهنا أيضا يصر بنكيران على إطلاق بخوره، كما ورد في صحيح مايسة، وراح يبرر فشله في تحقيق وعوده بوجود “العفاريت والتماسيح”، ووجود جيوب تقاومه وتمنعه من تحقيق النهضة والقومة، وأمضى بنكيران خمس سنوات عجاف يحارب فيها طواحين الهواء، طالقها على الشعب، نكات وتقشاب، لا يحمل مشروعا تنمويا ولا برنامجا اقتصاديا ولا رؤية اجتماعية ولا ثقافية ولا رياضية، كان عبارة عن مزْود مدكوك وعامر تالفم بالكلام السوقي والشتائم والحيحة، يجيد فقط لغة التكابيل (واستسمحكم للمرة الأخيرة بوضع ثلاث نقط فوق حرف الكاف)، وتختم مايسة في صحيحها أن بنكيران لم يتم استبعاده في الولاية الثانية بل تم طرده بالحمرا ديريكت، بعدما أثبتت العودة للفار أن عندو جوج وجوه، وجه كيدخل بيه للقصر، ووجه كيتحدث بيه للناس عن القصر…
ذلك هو ما روته مايسة في صحيحها في صفحتها على الفيسبوك في باب “منين جاتك العافية آ الفران، قال: من فمي…
وافين العولاما ديال الحديث؟
59 تعليقات
الله يرحم لك الوالدين براڤو لك تكلمتي بكل مافي قلبي وبردتي لي على قلبي لأنني ارتكبت جريمة في حق لمغاربة خدعني بنكران بالإسلام وصوت عليه.؟
والنتيجة جوعنا عطشنا وعرانا ودللنا واقهرنا واربح على ضهرنا تقاعد سيارة مصفحة و7 المليون وبالتالي ماعندو وجه جاي يقول لينا صبرو صبرو مع الخنشوش على الاقل عام. ناري على سنطيحة وجهو مصفح اقصح من القطار..
من اين لك بهذه الأخبار و لما قدمتها بهذا التوقيت خاصة و أن العدالة لا محل لها من الإعراب بالمشهد السياسي حاليا فكلنا يعلم و انت تعلمين انه لحمل حقيبة سياسية ثقيلة فأنت تحتاج لشهادة تسمى الماضي الاسود و سيادتك مايسة بصدد دراسة هذا الاختصاص لكنك تقدمين للعوام أمور قريبة من الواقع بعيدة عن الحقيقة فليست أقرأ أو الرسالة من فرزت العدالة دوزيم و دار الربيعي كانتا تخصصات حصة الاسد لبنكيران لبرامجها إبان حكومة جطو و حكومة عباس الفاسي و حينها كان لبنكيران خطاب على منوال ما تتحدثين به انت حاليا
فذاكرتنا ليست ضعيفة لهذا الحد حتى ننسى فهناك الكثير لا تملكين جرأة الكلام عنه …
اللهم إن الأمر أمرك والخلق خلقك والقضاء قضاؤك ولا حول لنا ولاقوة إلا بك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم عجل لنا بالفرج يالطيف ألطف بنا وأرفع عنا العناء والبلاء والوباء والغلاء اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا واحفظنا من الفتن ما ظهر منها و ما بطن وأنت خير الحافظين ومن أراد بنا كيدا فاجعل كيده في نحره..
السبب الذي يجعله موالي للحكومة الحالية والولاء لها هو اثبات الريع الذي يتمتع به وهو 9ملايين شهريا من عرق الشعب لابارك الله لك فيها وندعو الله ان تقف لك كل لقمة من أموال الشعب في بلعومك يا عدو الله…
تبارك الله علي هذه السيدة المحترمة و التي تبرهن سر نجاح المرأة…و الله أحسن من ألف راجل و لا سيما بعض البهائم صحاب الشكارة الي كيدعو باغيين ازيدو بالبلاد نحول التقدم و الازدهار…و هم لازالو لم يتخلصو من مفاهيم و خزعبلات في عقولهم مر عليها الدهر…فيقو العالم تطور و أجيالكم دهبت و العمل و مسايرة التطورات اليومية هو سر النجاح…ماشي النعاس و نهار الجمعة الكسكسو في الجامع….بالتوفيق لكم فنحن الحمد لله في غني عنكم….إنما نغار على بلدنا…
صراحة كنت احترمك كتيرا إلا أن الايام بينت معدنك الحقيقي. بن كيران له اخطاء نعم إلا أن الظروف المحبطة به معروفة للجميع لن تجعله يحقق تطلعات هذا الشعب لأن نسق عمل الحكومة اصلا غير سليم لكنه للتاريخ كان شجاعا و اوصل لنا مكامن الخلل و المعرقلين الحقيقيين .ولعلى اعلامهم وكم كان الغالب في هذا البلد و يمكن أن يجعل من الشيطان شريفا ومن الوطني خاءنا . على سبيل الدكر لا الحصر بعشرين. المهداوي المديمي مول الكصكيط الريف …….. اصبح الشعب واعيا كي يضع كل واحد في خانته التي يستحق .التاريخ سينصف الجميع
العصير في كاس كبير لحزب ضيع من عمر المغاربة 10 سنوات بلا فائدة ، اللهم حزمة من القوانين التي كانت مشنقة لهم .. الحساب عند الله سبحانه يا رويبضة ، نعم انتم الرويبضة الذين يتحدثون باسم الدين .
إمرأة مغربية حرة، لا تخشى لا العفاريت ولا التماسيح كما تخشاهم أنت يامن التدعي الإسلام، واستغليته لمصلحتك الخاصة ولعائلتك الصغيرة فقط، اتقي الله واذهب لأداء مناسك الحج لعل الله يغفر لك مافعلته بالمغاربة، لكن انصحك ألا تذهب له بنقود تقاعدك لأنه حرام في حرام، لأنك بعت بها المغاربة، وكل ما وصلنا له الآن بسببك لأنك رفعت الدعم على مادة حيوية، كلما ارتفعت ارتفع معها جميع المواد الغذائية ألا وهي البترول، لن نسامحك وسنلتقي أمام الحي الذي لا يموت..
ضارك بن كيران وخا نحاوه من رءاسة الحكومة باقي داير ليكم مشكل واش دابا حنا في بن كيران مع احترامي لتنوع اراء الناس ففي نضري احسن رءيس حكومة في التاريخ المغربي هو بن كيران رجل صريح وفصيح وله مصداقية عالية وله كدالك بصمات في فترة حكومته لولا الخونة وعلى راسهم اخناتوش هو من وضع بطاقة الرميد وهو اللدي قلص من صندوق المقاصة وبكل جرءة وهو من اعطى تعويضات للارامل والبقية تطول ونحن كما قال نبينا الكريم شهود الدنيا والاخرة لاكن التماسيح والعفاريت اكبر من المصلحين في هادا البلد وكدالك المشترين من الاعلام اللدين باعوا ضميرهم وبلدهم بتمن بخس هاؤلاء تبعوا مالين الشكارة وخنوا الوطن ومتلهم اصحاب الحملات الانتخابية اصحاب الزود والزرقة الله ينتقم منهم جميعا..
الشعب تعلم الكتير من سياستكم الدنيئة وعلم انكم بعتم اوطانكم مع المستعمر …وانكم تنادون باسم الحرية بينما انتم تنفدون حكم الطاغوت وتصدرون القوانين دون مراعات للشعب …انتم على مقربة من سقوطكم فقد كشفت الله حقيقتكم وهذا في حد ذاته انتصار الإسلام لانه بريئ من افعالكم..
بن كيران اصبح ماااااضي لايعاد ولايكررررر مرة اخرى نال فرصته لرئاسة الحكومة وانتهى امره ..لاداعي ان تضيعي جهدك وطااااقتك لاجله المغاربة الاحرار انتبهوا له وتسيره الفااااااشل نحن في زمن اخنوش…وغلااأاااااااااااء الاسعار ..بطالة الشباب…اللطف ياااااارب.
بحالك بحالو غير هو خذا معاش ديال سبعة ملايين وأنت مازال كتقلبي على راسك !!!
كم أحب فيك جرأتك تحية تقدير وإجلال لك أيتها المغربية القحة تتكلمين بحرقة وغبن عن مغربنا الحزين. الله معك أسميت ابنتي بإسمك منذ 15 عاما وأنا أتابعك أحبك في الله..
إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت بن كيران انتهت صلاحيته كيما قلتي وانت بهاذ الفيديو اللي فيه عشرين دقيقة يومين وانت كتوجدي ليه فهذا خير دليل انك كتركبي على موجة ماشي هذفك تدافعي على نفسك وانما تباني فالواجهة وتقلبي على بوز كيفما قال.. كان بٱمكانك تجاهليه بكل بساطة..
لا يحزنك قولهم….انا نعلم مازيسرون وما يعلنون….
السب من شيم الجبناء والصعاليك….لقد قال فيهم سبحانه وتغالى …فيما يخص هذه الصفة اي السب والشتم….
يحسبه هينا وهو عند الله عظيم
تقديري لك سيدتي
بنكيران انتهى وعزيز اخنوش جاء بمحض إرادة الشعب شأنه شأن بنكيران وغلاء الاسعار كان شحال هاذي وخمس اشهر غير كافية المحاسبه والحكومة مشكل من ثلاثة أحزاب والله ارحمنا بشي براكة ديال شتاء وكما قال المثل الأمازيغي (إسهلي بدل أفوس أكلزيم إما نتا صمزدنت أرتبي سيخفاد ولا سول غواد لي فهم هاتين لي مفهم أݣسنت أرفهم،) تحياتي..
في عهد عباس الفاسي كان المزوط 7 درهم ….اول وحد كيتتحراء.على شعب وصل المزوط 12 درهم هو بن كيران …اول زايدة بداء بيها …من العهد ديالوا. المزوط في هد الثمن …ورتيفاع الاسعار واللائحة طويلة
حفظك الله ورعاك ومهد كل الصعاب أمامك وفتح بصيرتك وأصلح بالك وأدام عليك العفو والعافية والمعافاة الدائمة
نعم كلامك صحيح والبادي أظلم
نعم السؤال يطرح نفسه شكون هادوك لماخلاوش الحكومة السابقة تفعل ماتريد ان تفعل ….؟!!!! النفاق السياسي والضحك على الشعب وما علينا الا ان نقول حسبنا ونعم الوكيل
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ “.