الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان
الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

أردوغان يؤكد: نهتم بزيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا

2022-02-22 / 12:22 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تهتم حقيقة بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ القادمة إلى تركيا.

وأوضح رجب طيب أردوغان قائلا: “نحن نهتم حقيقة بزيارة السيد هرتسوغ، فالخطوة التي سيتم اتخاذها في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال هذه الزيارة ستنعكس على أبعاد أخرى لاحقا”.

وفي وقت سابق، زار وفد تركي رفيع المستوى إسرائيل، حيث بحث مع مسؤولين هناك الاستعدادات لزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا، حسب بيان رسمي إسرائيلي.

وذكر بيان صحفي مشترك من مكتب رئيس الدولة ووزارة الخارجية في إسرائيل، أن الوفد التركي ترأسه إبراهيم قالين، المتحدث باسم الرئيس التركي وضم نائب وزير الخارجية التركي السادات أونال، وأنه التقى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، والرئيس التنفيذي لمكتب الرئيس الإسرائيلي إيال شفيكي، وفريقها.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومختلف القضايا الإقليمية.

وبحث الوفدان ذلك في اجتماعات عُقدت في كل من وزارتي الخارجية ومقر إقامة الرئيس، حيث دخل هرتسوغ أثناء الاجتماع ورحب بالضيوف الأتراك.

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