عزيز أخنوش

من البرلمان.. أخنوش يدعو النقابات و”الباطرونا” الى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي

2022-02-21 / 1:03 مساءً
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هبة بريس - الرباط

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي يوم الخميس المقبل.

وأكد رئيس الحكومة، في كلمته في افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنعقد يومه الاثنين، بمجلس المستشارين، على أن الجلسة الأولى ستخصص للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي، ليكون عقده ملزما ومنتظما وللاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين، ويضع قواعد للهياكل ولمؤسسات الحوار، وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين.

كما سيتم خلال الجلسة، يضيف أخنوش، التداول بخصوص الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص وكذا ممثلي رجال الأعمال.

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تعليق واحد

  1. يجب إعتماد المساواة في الترقية بين الأساتذة ، أي يجب منح خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي و الاعدادي أسوة بزملائهم في العمل بالتأهيلي وكذا رجال الإدارة. إن لم يتم منح خارج السلم لهذه الفئة الإضرابات ستعرف تحولا كبيرا حيث سيتم مقاطعة الامتحانات الجهوية والوطنية حراسة وتصحيحا بل سيتم الإعلان عن إضرابات مفتوحة . آن الأوان ليتم حل هذا الملف فورا .

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