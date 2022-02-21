عزيز أخنوش

أخنوش: السياق السياسي الحالي يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب

2022-02-21 / 12:58 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أن السياق السياسي الحالي يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب ليكون أفضل الآليات لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية.

وقال أخنوش في كلمته في افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنعقد بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، “أن المناخ السياسي الجديد الذي تشهده بلادنا بفعل الدينامية التنموية المتسارعة التي يقودها جلالة الملك، ومخرجات المسار الانتخابي الطويل والمتعدد الأصناف الذي شمل انتخابات مجلس النواب، مجلس المستشارين، مجالس الجماعات الترابية، مجالس الغرف المهنية، والهيئات نقابية في القطاع العام والخاص، وما نجم عن ذلك المسار الانتخابي الديمقراطي والشفاف من تجديد جوهري لمختلف المؤسسات المنتخبة، سيساهم لا محالة في تجاوز حالة سوء الفهم التي عاش على إيقاعها الحوار الاجتماعي مؤخرا، وسيهيئ دون شك الأرضية الملائمة لجيل جديد من الحوار المسؤول والتوافقات البناءة بين مختلف الأطراف المعنية، بعد دراسة دقيقة وشاملة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد أخنوش، على أن الحوا الاجتماعي في ظل دستور 2011، لم يعد ممارسة فضلى أو عرفا أخلاقيا جاري به العمل، أو حتى التزاما دوليا ألزم به المغرب نفسه عن طواعية وقناعة، بل أصبح تجسيدا للديمقراطية التشاركية كإحدى الركائز المتينة التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة (الفصل 1)، الذي يشدد أيضا على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها وفق الفصل 13 من الدستور.

وأضاف أن هذا ما يجعل من الحوار الاجتماعي لبنة أساسية في ترسيخ البناء الديمقراطي، وإنعاش التنمية الاقتصادية، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي وتوفير المناخ الملائم لجلب الاستثمار وتطوير الإنتاج الوطني وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية والظروف القاهرة خصوصا تلك التي أصبحت تفرضها الأوبئة والفيروسات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بدعوى تهجيرهم.. توقيف “إفريقية” نصبت على أشخاص في أزيد من مليون درهم بالبيضاء

بدعوى تهجيرهم.. توقيف “إفريقية” نصبت على أشخاص في أزيد…

2022-02-21 / 12:35 مساءً
Photo of أكادير : 150 تحليل مخبري لتحديد أسباب هروب النحل

أكادير : 150 تحليل مخبري لتحديد أسباب هروب النحل

2022-02-21 / 12:19 مساءً
Photo of عصابة تبيع سيارات في ملكية الغير تستنفر عناصر الدرك بجهة الدار البيضاء سطات

عصابة تبيع سيارات في ملكية الغير تستنفر عناصر الدرك…

2022-02-21 / 12:06 مساءً
Photo of “لارام” تطلق خطا جويا جديدا يربط الدار البيضاء بتل أبيب

“لارام” تطلق خطا جويا جديدا يربط الدار البيضاء بتل…

2022-02-21 / 11:23 صباحًا
Photo of تفاصيل سقوط 4 مهربين إسبان للمخدرات في قبضة درك الجديدة

تفاصيل سقوط 4 مهربين إسبان للمخدرات في قبضة درك…

2022-02-21 / 11:07 صباحًا
Photo of بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.. نقابة للنقل تدعو منخرطيها للإضراب 3 أيام

بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.. نقابة للنقل تدعو منخرطيها للإضراب…

2022-02-21 / 9:40 صباحًا
Photo of أسعار الدجاج تعاود الارتفاع.. ومواطنون يقررون مقاطعته

أسعار الدجاج تعاود الارتفاع.. ومواطنون يقررون مقاطعته

2022-02-21 / 9:14 صباحًا
Photo of طقس الإثنين.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

طقس الإثنين.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

2022-02-21 / 9:05 صباحًا
Photo of وجدة .. توزيع خوذات واقية تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية

وجدة .. توزيع خوذات واقية تخليدا لليوم الوطني للسلامة…

2022-02-20 / 11:42 مساءً
Photo of تبون يلتقي “أبواقه المسمومة” بقطر

تبون يلتقي “أبواقه المسمومة” بقطر

2022-02-20 / 9:55 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق