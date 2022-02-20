إحياء ذكرى 20 فبراير بوقفات احتجاجية منددة بغلاء الأسعار (+فيديو)

2022-02-20 / 7:56 مساءً
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هبة بريس - الرباط

عرفت مجموعة من المدن المغربية اليوم الأحد 20 فبراير تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية منددة بغلاء الأسعار والزيادة في ثمن المحروقات، وذلك خلال ظرفية تعرف شح في الأمتار وجفاف يضرب الفلاحة المغربية.

ورفع المحتجون بكل من الدار البيضاء وفاس والرباط وطنجة ووجدة..، شعارات منددة بالزيادات الصاروخية في مجموعة من المود الغذائية التي قفز ثمنها لأرقام غير عادية، وهو الأمر الذي أثقل كاهل المواطن الضعيف الذي يكافح الزمن للتخلص من تبعات جائحة كورونا والعمل على ضمان قوته وقوت أبنائه. على حسب تصريحاتهم.

وتناسبت هذ الوقفات الاحتجاجية التي نظمت من طرف فعاليات حقوقية وجمعوية ونقابية، بمناسبة إحياء ذكرى 20 فبراير التي أفرزت خلال ربيع 2011 دستور جديد للمملكة ومجموعة من القرارات المهمة بالمغرب بالساحة السياسية ببلادنا آنذاك.

الدار البيضاء

وجدة

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‫21 تعليقات

  1. على الصحافي ان يكون ملما بقواعد اللغة التي يتواصل بها اولا ويتفادى الاغلاط الاملاءية واللغوية التي لا يسمح لتلميذ بالابتداءي ان يرتكبها.

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