إحياء ذكرى 20 فبراير بوقفات احتجاجية منددة بغلاء الأسعار (+فيديو)
هبة بريس - الرباط
عرفت مجموعة من المدن المغربية اليوم الأحد 20 فبراير تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية منددة بغلاء الأسعار والزيادة في ثمن المحروقات، وذلك خلال ظرفية تعرف شح في الأمتار وجفاف يضرب الفلاحة المغربية.
ورفع المحتجون بكل من الدار البيضاء وفاس والرباط وطنجة ووجدة..، شعارات منددة بالزيادات الصاروخية في مجموعة من المود الغذائية التي قفز ثمنها لأرقام غير عادية، وهو الأمر الذي أثقل كاهل المواطن الضعيف الذي يكافح الزمن للتخلص من تبعات جائحة كورونا والعمل على ضمان قوته وقوت أبنائه. على حسب تصريحاتهم.
وتناسبت هذ الوقفات الاحتجاجية التي نظمت من طرف فعاليات حقوقية وجمعوية ونقابية، بمناسبة إحياء ذكرى 20 فبراير التي أفرزت خلال ربيع 2011 دستور جديد للمملكة ومجموعة من القرارات المهمة بالمغرب بالساحة السياسية ببلادنا آنذاك.
الدار البيضاء
وجدة
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الوعود التي كانت قبل الانتخابات تبخرت وأصبحت سرابا يحسبه الظمآن ماء.استغلال المناصب والمسؤوليات للمصالح الشخصية .حذاري ثم حذاري من ثورة الجائع..
المواطن البسيط مقهور في حياته المعيشية وابسط الاحتياجات أصبحت فوق طاقته. نطلب من الله عز وجل أن يغيتنا بما هو أحسن لأن القهرة وصلت للعظم.
بالفعل الحكومة تعيش في كوكب والشعب في كوكب اخر,وهم الحكومة هو التلقيح والجرعة الثالثة متجاهلة العذاب اللذي يعانيه الشعب من ناحية المعيشة…
الناس لم تخرج من اجل تخليد عشرين فبراير بل خرجت من اجل غلاء المعيشة فلا تقبلوا الحقائق ولا تكذبوا على انفسكم اما المغاربة فلم يعد احد يستطيع الكدب عليهم ..
بداية هذه الحكومة فاشلة على جميع المقاييس.. المحروقات قفزت بشكل كبير .المواد الغذائية ارتفاع صاروخي… لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
فين هما الوعود ديال دعم الفقراء وتخصيص دخل أدنى لمن وصل سن التقاعد باش يعيش
فين هما وعود دعم الناس لكاتعاني إعاقة وصعب عليه يشتغل… فين هما وعود الحكومة تأسيس السجل الموحد لمعرفة الأسر المعزة. لك الله يا وطني..
باغي نفهم أنا هاذ المسؤولين واش هما لي خدامين عند الشعب ولا الشعب لي خدام عندهم يخرج لنا صبي المعلمة ذاك أو ما سموه بالناطق الرسمي بأسم الحكومة بنوع من التعالي والتكبر والأحتقار حشومة عليهم.
نحن ضد الغلاء واجبارية التلقيح زيدوها الله يرضي عليكم حيت كاينين الناس لي داروا التلقيح ودار ليهم مشاكيل والدولة معقلاتش عليهم..
اين صرفت 140 مليار درهم ميزانية مخطط المغرب الأخضر وفين 50 مليار درهم ميزانية صندوق التنمية القروية .. وزيد وزيد ناهبي المال العام ..
غلاء المعيشةو البطالة والهشاشة واستقرار في الأجور هادشي خطير جدا وحتى شعب في العالم ميقدرش يصبر وفي الحقيقة بحال الحوت والخضرة والفواكه واللحوم لازم الأثمنة تكون جد مناسبة حيت الحمد لله عندنا جوج بحور و بلادنا زراعية. يا مسؤولي الحكومة نشهد عليكم التاريخ .. اللهم فاشهد .
عدم الاستقرار الذي يعرفه العالم كله، وليس كما يدعون لأن أخنوش يحارب الشعب في قوته وقرر رفع الأسعار ل”نهب” جيوب المواطنين لكن الكسالى ومكسري السواعد ومخبولي العقل ومنعدمي المبادرة الفاشلين في حياتهم، ممن يحاولون تكسير روتينهم اليومي البئيس من (المنزل الى المقهى. نقول جميعا بركة من الزيادة
هذه الحكومة همها الوحيد التلقيح و رفع نسب المصابين و الملقحين اما القضايا الكبرى للامة فهي لا تعيرها اي اهتمام ولا معاناة المواطنين ..
أدعوا الله ان يكرمنا بالامطار ويسخر لهذا البلد الخيرات الجوفية ويجعل من المواطنين جميعا جنودا متضامنين كرجل واحد ضد الفقر والتخلف والجهل حتى نرقى لما هو حسن للأمة جمعاء. آمين يارب العالمين.
المشكل كذالك ليس في الأسعار وإنما تسقيف الرواتب الخيالية لبعض الموظفين و كذلك إمتيازات السكن المجاني والسيارات .غلاء الأسعار لا يحس به من له راتب كبير
(ليس لها من دون الله كاشفة)… اللهم انا نبرأ اليك من هؤلاء السفهاء الظالمين الخونة اللذين يتهافتون في جمع الثروات وتراكمها اللهم انهم عتوا عتوا كبيرا و استعبدوا الناس ففرج عنا و اكفنا شرورهم… بقات فالتلقيح… الثالثة عليها العمدة… تطلبه الشعب وسد افواههم.. حسبنا الله ونعم الوكيل
الحكومة السابقة هي المسؤولة عن بداية ارتفاع الاسعار وذالك بتحرير المحروقات والزيادات في ثمن المواد الغذائية لضرب جيوب المواطنين باش اعمروا الصناديق لي خواوها
حركة عشرين فبراير حملت شعارات تخليص الشعب من الاستبداد والفساد؛ لكنهما يتقويان بالعكس، بفعل نهب المال العام والإفلات الممنهج من العقاب وغياب الإرادة السياسية الواضحة.الحكومة ملزمة بالتفاعل وبقوة مع الحدث والزيادات الصاروخية
لماذا ارتفعت الأسعار، ومن هو الفاعل الحقيقي الذي يقف ورائها وكيف يمكن أن ندافع عن قدراتنا الشرائية و…
أنا ضد ب”ريعيوا النضال” الذين يبتزون الدولة للحصول على مزايا شخصية من الدجالين الفاشلين في حياتهم المغرضين والديماغوجيين ومحترفي الكذب والتضليل اختكم فاطمة ..
خاص الحرب الباردة مع هاد الحكومة منشريو حتى حاجة حتى اتقهروا كيما تقهرنا
كفانا من القهر راه ولينا مدابزين غير مع الحاجيات اليومية والقوات ديالنا راه تقرنا …. صرخة امرأة