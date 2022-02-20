إحياء ذكرى 20 فبراير بوقفات احتجاجية منددة بغلاء الأسعار (+فيديو)
هبة بريس - الرباط
عرفت مجموعة من المدن المغربية اليوم الأحد 20 فبراير تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية منددة بغلاء الأسعار والزيادة في ثمن المحروقات، وذلك خلال ظرفية تعرف شح في الأمتار وجفاف يضرب الفلاحة المغربية.
ورفع المحتجون بكل من الدار البيضاء وفاس والرباط وطنجة ووجدة..، شعارات منددة بالزيادات الصاروخية في مجموعة من المود الغذائية التي قفز ثمنها لأرقام غير عادية، وهو الأمر الذي أثقل كاهل المواطن الضعيف الذي يكافح الزمن للتخلص من تبعات جائحة كورونا والعمل على ضمان قوته وقوت أبنائه. على حسب تصريحاتهم.
وتناسبت هذ الوقفات الاحتجاجية التي نظمت من طرف فعاليات حقوقية وجمعوية ونقابية، بمناسبة إحياء ذكرى 20 فبراير التي أفرزت خلال ربيع 2011 دستور جديد للمملكة ومجموعة من القرارات المهمة بالمغرب بالساحة السياسية ببلادنا آنذاك.
الدار البيضاء
وجدة
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9 تعليقات
الوعود التي كانت قبل الانتخابات تبخرت وأصبحت سرابا يحسبه الظمآن ماء.استغلال المناصب والمسؤوليات للمصالح الشخصية .حذاري ثم حذاري من ثورة الجائع..
المواطن البسيط مقهور في حياته المعيشية وابسط الاحتياجات أصبحت فوق طاقته. نطلب من الله عز وجل أن يغيتنا بما هو أحسن لأن القهرة وصلت للعظم.
بالفعل الحكومة تعيش في كوكب والشعب في كوكب اخر,وهم الحكومة هو التلقيح والجرعة الثالثة متجاهلة العذاب اللذي يعانيه الشعب من ناحية المعيشة…
الناس لم تخرج من اجل تخليد عشرين فبراير بل خرجت من اجل غلاء المعيشة فلا تقبلوا الحقائق ولا تكذبوا على انفسكم اما المغاربة فلم يعد احد يستطيع الكدب عليهم ..
بداية هذه الحكومة فاشلة على جميع المقاييس.. المحروقات قفزت بشكل كبير .المواد الغذائية ارتفاع صاروخي… لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
فين هما الوعود ديال دعم الفقراء وتخصيص دخل أدنى لمن وصل سن التقاعد باش يعيش
فين هما وعود دعم الناس لكاتعاني إعاقة وصعب عليه يشتغل… فين هما وعود الحكومة تأسيس السجل الموحد لمعرفة الأسر المعزة. لك الله يا وطني..
باغي نفهم أنا هاذ المسؤولين واش هما لي خدامين عند الشعب ولا الشعب لي خدام عندهم يخرج لنا صبي المعلمة ذاك أو ما سموه بالناطق الرسمي بأسم الحكومة بنوع من التعالي والتكبر والأحتقار حشومة عليهم.
نحن ضد الغلاء واجبارية التلقيح زيدوها الله يرضي عليكم حيت كاينين الناس لي داروا التلقيح ودار ليهم مشاكيل والدولة معقلاتش عليهم..
اين صرفت 140 مليار درهم ميزانية مخطط المغرب الأخضر وفين 50 مليار درهم ميزانية صندوق التنمية القروية .. وزيد وزيد ناهبي المال العام ..