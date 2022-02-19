بنكيران ل”المغاربة”: التحريض مرفوض ولا أتفق مع رحيل أخنوش حاليا

هبة بريس - الرباط

علق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، على الحملة التي أطلقها عدد من النشطاء ضد حكومة أخنوش بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدبنكيران في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي، المنعقد يومه السبت، على أنه من حق المواطنين التعبير عن مواقفهم، غير أن التحريض مرفوض.

ووصف بنكيران الحملة ب”الغريبة”، مشيرا الى أن نفس الجهات التي تطالب أخنوش اليوم بالرحيل، قادت حملات سابقة ضد حكومته وحكومة العثماني.

وشدد بنكيران على أنه غير متفق مع مطالبة أخنوش بالرحيل حاليا، مشيرا الى أن حكومته حديثة التشكيل ولم تكمل بعد السنة للحكم عليها، كما أن رحيله سيسيء للصورة السياسية للبلاد ويهدد استقرارها.

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