أخنوش يدعو إلى تسريع انخراط المواطنين ب”الحماية الاجتماعية”

هبة بريس

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، يوم الجمعة 18 فبراير 2022، بحضور كل من: وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كما عرف اللقاء كذلك حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، ذَكَّر رئيس الحكومة بالتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية أكتوبر 2020، حيث دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة مع نهاية العام 2022، وانخراط الحكومة في تنزيل هذا المشروع وفق الأجندة الزمنية المحددة.

وأعطى رئيس الحكومة توجيهاته للوزراء ولمدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للقيام بحملات للتعريف والتحسيس لضمان تسريع انخراط المواطنين، في هذا الورش الملكي، لما لذلك من أثر إيجابي على حماية صحة المواطنين وضمان ولوجهم للحق في العلاج.

كما أشاد رئيس الحكومة، في معرض كلمته، بالعمل الكبير الذي تم القيام به إلى حدود الساعة، حيث حرصت الحكومة على التسريع باستكمال الترسانة القانونية لتنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأشار أنه تمت المصادقة على 14 مرسوما، مما فتح باب الاستفادة من التغطية الصحية لـ 11 مليون، من العمال غير الأجراء وذوي حقوقهم المرتبطين بهم، سيستفيدون من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، يتضمن مصاريف التطبيب والدواء والاستشفاء والعلاج. كما يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على 4 مراسيم أخرى جديدة ستشمل على الخصوص الفنانين والصحافيين والأشخاص العاملين في النقل والسياحة.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6