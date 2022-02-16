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تقرير.. أغلب الشركات التي أفلست خلال الجائحة تتواجد بالدار البيضاء

2022-02-16 / 1:55 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح تقرير حديث أن أكثر من ثلث الشركات التي تعرضت للإفلاس بالمغرب خلال فترة الجائحة تتواجد بجهة الدار البيضاء سطات و تتمركز بالأخص في العاصمة الاقتصادية.

و حسب التقرير الاقتصادي الذي نشره مكتب “إنفوريسك”، فقد تجاوز عدد المقاولات التي أفلست خلال زمن الجائحة رقم العشرة آلاف مقاولة جلها مقاولات صغيرة و متوسطة.

و كان لمحور الدار البيضاء الرباط النصيب الأكبر من عدد المقاولات التي أفلست خلال السنة الماضية بعدما قاربت هاته النسبة الأربعين في المئة، متبوعة بالمقاولات المتمركزة في طنجة و مراكش.

موازاة مع إفلاس المقاولات خلال السنة الماضية، تم كذلك إحداث عدد مهم من الشركات الناشئة أغلبها صغيرة الحجم بمسؤولية محدودة ذات شريك واحد و وصل رقمها لحوالي 59 ألف مقاولة جديدة.

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