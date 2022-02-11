النقابات التعليمية الخمسة الكبرى ترفض قرار “الأجْر مُــقابل التلقيح

2022-02-11 / 10:55 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت خمسُ نقابات تعليمية رفضها للقرارات المتخذة من طرف الحكومة، بفرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين أثناء ولوجهم لمقر عملهم، أو منع الذين لم يمتثلوا لهذا الإجراء من ولوج مقر العمل، واعتبارهم في وضعية الإنقطاع العمدي عن العمل.

وشددت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك، على ضرورة الإبقاء على اختيارية عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وعدم فرضها من خلال القرار القاضي بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح.

ورفضت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مبدأ “الأجر مقابل التلقيح” و أي تصور أو فعل يسعى إلى جعل عملية التلقيح إجبارية وأي إجراء عقابي إداري أو مالي يمس موظفات وموظفي وزارة التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة.

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‫22 تعليقات

  1. التعليم في المغرب فاشل نتمنى من وزارة التربية والتعليم أن تجد حلا مناسبا يرضي الطرفين حتى لانسبب كارثة كبرى بالنسبة الأساتذة…

  2. يجب إصلاح التعليم بالمغرب وليس تحطيمه بهذه القرارات التافهة .. انقطاع أجور من أجل فرض جواز التلقيح غير قانوني وغير منطقي نحن ضد هذآ القرار الذي اتخذته الحكومة في حق الاستاذ.

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