النقابات التعليمية الخمسة الكبرى ترفض قرار “الأجْر مُــقابل التلقيح

2022-02-11 / 10:55 مساءً
22
هبة بريس _ الرباط

أعلنت خمسُ نقابات تعليمية رفضها للقرارات المتخذة من طرف الحكومة، بفرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين أثناء ولوجهم لمقر عملهم، أو منع الذين لم يمتثلوا لهذا الإجراء من ولوج مقر العمل، واعتبارهم في وضعية الإنقطاع العمدي عن العمل.

وشددت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك، على ضرورة الإبقاء على اختيارية عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وعدم فرضها من خلال القرار القاضي بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح.

ورفضت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مبدأ “الأجر مقابل التلقيح” و أي تصور أو فعل يسعى إلى جعل عملية التلقيح إجبارية وأي إجراء عقابي إداري أو مالي يمس موظفات وموظفي وزارة التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل 969 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 969 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-12 / 5:12 مساءً
Photo of سوس ماسة.. آيت الطالب يشرف على تدشين عدد من المؤسسات الصحية

سوس ماسة.. آيت الطالب يشرف على تدشين عدد من…

2022-02-12 / 4:30 مساءً
Photo of بوزنيقة.. هجوم على مركز صحي واحداث فوضى وسرقة محاليل طبية

بوزنيقة.. هجوم على مركز صحي واحداث فوضى وسرقة محاليل…

2022-02-12 / 4:10 مساءً
Photo of استئناف الرحلات الجوية الدولية رسميا من مطار تطوان

استئناف الرحلات الجوية الدولية رسميا من مطار تطوان

2022-02-12 / 3:55 مساءً
Photo of مديرية الأمن تطلق الجيل الثاني للبطاقة المهنية الإلكترونية للشرطة

مديرية الأمن تطلق الجيل الثاني للبطاقة المهنية الإلكترونية للشرطة

2022-02-12 / 3:39 مساءً
Photo of جمعية تطالب بصرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة الممرضين

جمعية تطالب بصرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة الممرضين

2022-02-12 / 3:05 مساءً
Photo of الCNSS يمدد آجال الاستفادة من الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات

الCNSS يمدد آجال الاستفادة من الإعفاء من ذعائر التأخير…

2022-02-12 / 1:20 مساءً
Photo of أكادير: أيداع المتهمين في مقتل الشاب “أمين” السجن في انتظار المحاكمة

أكادير: أيداع المتهمين في مقتل الشاب “أمين” السجن في…

2022-02-12 / 12:03 مساءً
Photo of 3 شركات طيران إسرائيلية تستأنف الرحلات المباشرة مع المغرب

3 شركات طيران إسرائيلية تستأنف الرحلات المباشرة مع المغرب

2022-02-12 / 10:30 صباحًا
Photo of جهة الشرق.. توقيع اتفاقيات في مجال الثقافة والشباب بقيمة 500 مليون درهم

جهة الشرق.. توقيع اتفاقيات في مجال الثقافة والشباب بقيمة…

2022-02-12 / 10:02 صباحًا

‫22 تعليقات

  3. فرضتم علينا السن للجوء إلى اجتياز امتحان المباراة التعليم وتقبلناه ولكن تفرضون علينا التلقيح وجواز التلقيح فهذا ليس من حقكم والاكثر من ذالك انقطاع في الأجور .. إنها سيطرة واستغلال ..

  4. نحن ضد التلقيح الاجباري وضد جواز التلقيح انتهت كورونا ولاداعي الابتزازات والمضايقات في حق الاستاذ.. يجب وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان لوقف هذه المهزلة …اصبحتم تسيروننا كما تشاؤون لايهمكم مصلحت التعليم…

  5. قرار عشوائي وغير منطقي نتلقوا التلقيح من أجل مصلحتكم التجارية لمبيعات اللقاحات …وتفرضونها علينا على العلم أن التلقيح غير اجباري؛ ماهذه التناقدات …وانقطاع الأجور ليس مبرر من أجل التلقيح او جواز التلقيح.. نحن ضد الفكرة المدمرة للتعليم…

  7. ما تقومون به فهو أضحوكة ..أنتم تعلمون ان التعليم تدهور منذ سنتين والآن تقومون بفرض شروط على قطاع التعليم فهذا غير منطقي بالنسبة الاستاذ رجل التعليم ومكون أجيال الغد…

  9. هل يوجد نص دستوري يدل على ان جواز التلقيح والتلقيح اجباري.. هذه اجسامنا ملك لنا ؛ وليس لديكم التدخل فيها؛ ماهذه التصرفات والقرارات التافهة؛ لحد الآن لم أجد إجابة وتفسيرا لهذه الحكومة الجديدة …؟؟؟؟؟؟؟

  11. تتحدثون عن التلقيح الاجباري وجواز التلقيح فأين هي التعويضات التي وعدتمونها علينا خلال فترة الجائحة كوفيد 19 كورونا هههههههه..إنه الإفلاس والتسير فاشل فاشل من طرف بن موسى…

  12. هذا ليس باصلاح التعليم وإنما تخريبه …كنتم تربطون السن بالكفاءات والآن تربطون التلقيح الاجباري بانقطاع الأجور لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..

  13. التعليم بأقل كلفة لا ترقيات ولا أجور محترمة تساعد الاستاذ على معيشته الشهرية وووووو ولأن تقولون جواز التلقيح مفروض فلا داعي الاستهزاء بنا وتخويفنا بانقطاع الأجور..أنتم بتصرفاتكم التافهة تعيدون التعليم إلى الوراء بمئات السنين هههههههههههه….

  15. يجب ان يكون هناك قانون يدافع عن كرامة وعزة الأستاذ أو المعلم؛ كاد المعلم ان يكون رسول..ولكن الحكومة الجديدة لم تتركه في حاله…

  20. التعليم لن يتغير أبدا لن يتصلح ويبقى على حاله .. حكومة فاشلة لاتعرف كيف تتصرف بقرارتها التي تسببت في التدهور التعليمي…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق