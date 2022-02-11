النقابات التعليمية الخمسة الكبرى ترفض قرار “الأجْر مُــقابل التلقيح
هبة بريس _ الرباط
أعلنت خمسُ نقابات تعليمية رفضها للقرارات المتخذة من طرف الحكومة، بفرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين أثناء ولوجهم لمقر عملهم، أو منع الذين لم يمتثلوا لهذا الإجراء من ولوج مقر العمل، واعتبارهم في وضعية الإنقطاع العمدي عن العمل.
وشددت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك، على ضرورة الإبقاء على اختيارية عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وعدم فرضها من خلال القرار القاضي بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح.
ورفضت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مبدأ “الأجر مقابل التلقيح” و أي تصور أو فعل يسعى إلى جعل عملية التلقيح إجبارية وأي إجراء عقابي إداري أو مالي يمس موظفات وموظفي وزارة التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة.
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22 تعليقات
دائما قرارات تافهة قطع الأجور من أجل التلقيح إنه ظلم في حق التعلم..
كيف يعقل يربطون التلقيح بالتعليم..أين حرية الشخصية للمواطن.. إنها السيطرة بعينيها….
فرضتم علينا السن للجوء إلى اجتياز امتحان المباراة التعليم وتقبلناه ولكن تفرضون علينا التلقيح وجواز التلقيح فهذا ليس من حقكم والاكثر من ذالك انقطاع في الأجور .. إنها سيطرة واستغلال ..
نحن ضد التلقيح الاجباري وضد جواز التلقيح انتهت كورونا ولاداعي الابتزازات والمضايقات في حق الاستاذ.. يجب وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان لوقف هذه المهزلة …اصبحتم تسيروننا كما تشاؤون لايهمكم مصلحت التعليم…
قرار عشوائي وغير منطقي نتلقوا التلقيح من أجل مصلحتكم التجارية لمبيعات اللقاحات …وتفرضونها علينا على العلم أن التلقيح غير اجباري؛ ماهذه التناقدات …وانقطاع الأجور ليس مبرر من أجل التلقيح او جواز التلقيح.. نحن ضد الفكرة المدمرة للتعليم…
بهذه التصرفات والقرارات التافهة ستسببون كارثة كبرى لايحمد عقباها في قطاع التعليم..
ما تقومون به فهو أضحوكة ..أنتم تعلمون ان التعليم تدهور منذ سنتين والآن تقومون بفرض شروط على قطاع التعليم فهذا غير منطقي بالنسبة الاستاذ رجل التعليم ومكون أجيال الغد…
نحن نريد التغيير والاصلاح في التعليم وأنتم تقومون بتدميره وتحطيمه بقرارتكم التافهة.. أعيد النظر في هذا المجال…
هل يوجد نص دستوري يدل على ان جواز التلقيح والتلقيح اجباري.. هذه اجسامنا ملك لنا ؛ وليس لديكم التدخل فيها؛ ماهذه التصرفات والقرارات التافهة؛ لحد الآن لم أجد إجابة وتفسيرا لهذه الحكومة الجديدة …؟؟؟؟؟؟؟
غريب جدآ وتناقد لوزارة التربية والتعليم بفرض شروط على الأستاذ أو المعلم فهي شروط مضحكة جدا…
تتحدثون عن التلقيح الاجباري وجواز التلقيح فأين هي التعويضات التي وعدتمونها علينا خلال فترة الجائحة كوفيد 19 كورونا هههههههه..إنه الإفلاس والتسير فاشل فاشل من طرف بن موسى…
هذا ليس باصلاح التعليم وإنما تخريبه …كنتم تربطون السن بالكفاءات والآن تربطون التلقيح الاجباري بانقطاع الأجور لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
التعليم بأقل كلفة لا ترقيات ولا أجور محترمة تساعد الاستاذ على معيشته الشهرية وووووو ولأن تقولون جواز التلقيح مفروض فلا داعي الاستهزاء بنا وتخويفنا بانقطاع الأجور..أنتم بتصرفاتكم التافهة تعيدون التعليم إلى الوراء بمئات السنين هههههههههههه….
إنه قهر وقمع واستغلال في حق التعلم… أعيد النظر في هذا القطاع…
يجب ان يكون هناك قانون يدافع عن كرامة وعزة الأستاذ أو المعلم؛ كاد المعلم ان يكون رسول..ولكن الحكومة الجديدة لم تتركه في حاله…
التعليم ما بقا فيه مايعجب والحكومة كملت عليه بقراراتها التافهة.هههههه
نريد الجودة في التعليم ولكن للاسف الشديد بقراراتكم ستسببون إلى تراخي التعليم وافلاسه ؛ قرار غير قانوني وغير منطقي…
إن هذا القرار التافه سيخلف مشاكل غير مرغوب فيها وستسبب كارثة كبرى لايحمد عقباها…
أنتم لديكم الحق في فرض جواز التلقيح ونحن ليس لدينا حق في استرجاع حقوقنا المهضومة عندكم … حرام علينا وحلال عليكم.
التعليم لن يتغير أبدا لن يتصلح ويبقى على حاله .. حكومة فاشلة لاتعرف كيف تتصرف بقرارتها التي تسببت في التدهور التعليمي…