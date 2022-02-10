الملك محمد السادس يتعاطف مع العاهل الإسباني إثر إصابته بكورونا

هبة بريس _ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعاطف إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الإسبانية، وذلك إثر إصابته بفيروس كوفيد-19.

ومما جاء في هذه البرقية “لقد علمت ببالغ التأثر والانشغال بنبأ إصابتكم بفيروس كوفيد-19. وإنني إذ أعرب لجلالتكم عن كامل تعاطفي معكم، لأرجو لكم الشفاء العاجل، واستعادتكم لكامل صحتكم وعافيتكم”.

وأضاف جلالة الملك “وتفضلو صاحب الجلالة وصديقي الكبير، بقبول أطيب تحياتي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري”.

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