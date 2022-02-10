76% من المقاولات في المغرب تلزم ارتداء الكمامات في مقر العمل

2022-02-10 / 11:24 صباحًا
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة المقاولات التي ألزمت ارتداء القناع الواقي على عمالها في مقر العمل بلغت 76 في المائة خلال سنة 2021.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول النتائج الرئيسية للبحث الرابع حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقاولات، أن هذه النسبة تصل إلى 94 في المائة في المقاولات الكبرى، و77 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و74 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.

وأضاف المصدر ذاته أن أغلبية المقاولات (95 في المائة) توفر المطهر الكحولي لعمالها.

كما أن ارتداء الأقنعة الواقية إلزامي في قطاعات التعليم والصحة (97 في المائة)، والصناعات الكهربائية والالكترونية (96 في المائة)، والطاقة (93 في المائة)، والنقل (89 في المائة)، وفقا للمندوبية.

من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن ارتداء الأقنعة الواقية يعتبر أقل إلزامية في قطاعي البناء (65 في المائة)، والأنشطة العقارية (61 في المائة).

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و20 يناير 2022 اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الالكترونية والهاتف، وشمل عينة من 2300 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.

ويهدف إلى وضع تقييم لآثار الوباء على تطور أنشطة المقاولات خلال عام 2021، ومقارنتها بما كانت عليه قبل الأزمة، ورصد تصور أرباب المقاولات في ما يتعلق بآفاق الاستثمار والتشغيل خلال عام 2022.

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