أحمجيق: محروم من حقي في استكمال التعليم العالي بسلك الماستر

2022-02-09 / 9:48 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أصدر المعتقل على خلفية أحداث الريف بالحسيمة، نبيل أحمجيق، الموجود رهن الاعتقال بسجن “طنجة 2″، بلاغا يندد فيها بما أسماه “مناورات” رئاسة جامعة من خلال “مماطلتها في معاجلة ملف تسجيله بعد اجتيازه مباراة الولوج لماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان” بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة.

‌واتهم أحمجيق، في بلاغ له رئاسة الجامعة بما أسماه “تواطؤها” في مخطط يسعى لحرمانه من حقه في التعليم العالي والبحث العلمي، محملا إياها كافة المسؤولية عن الأمر وتبعياته.

وأعلن أحمجيق عن تقديمه ملف لاجتياز مباراة الولوج لماستر “الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان” بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول، بعدما استوفى جميع الشروط المطلوبة و المعمول بها.

كما أكد أنه حظي بمرتبة مشرفة في مباراة الإنتقاء الخاصة بهذا الماستر (المرتبة السابعة) ضمن العشرات من الطلبة المتبارين، غير أنه تفاجأ بعدم إدراج إسمي ضمن لائحة المسجلين رغم نجاحه وتقديمه لملف التسجيل داخل أجله القانوني المحدد

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