أمن مراكش يحبط محاولة السطو على وكالة لتحويل الاموال

هبة بريس _ مراكش

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش، زوال اليوم الأربعاء 9 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، وهو في حالة تلبس بمحاولة السطو على وكالة لتحويل الأموال.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أوقفت دورية للشرطة القضائية المشتبه فيه بحي المحاميد بمدينة مراكش أثناء محاولته الفرار، بعدما عمد إلى تهديد مستخدمة في وكالة لتحويل الأموال بواسطة أسلحة بيضاء وقنينات تضم مواد سريعة الاشتعال.

وقد مكنت عملية الجس الوقائي وإجراءات التفتيش من العثور بحوزة المشتبه فيه على ثلاثة سكاكين وقنينتين تحتويان على مواد سريعة الاشتعال.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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