الديبلوماسية الاقتصادية ترفع معاملات المغرب و دول منظمة التعاون الإسلامي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكن المغرب من رفع حجم و قيمة المعاملات التجارية بينه و بين دول منظمة التعاون الإسلامي بفضل استراتيجية الديبلوماسية الاقتصادية التي تنهجها المملكة مع كل الدول الشقيقة و الصديقة.

و حسب الأرقام التي قدمتها مديرية العلاقات الخارجية الدولية بوزارة الصناعة و التجارة في افتتاح اجتماع مجلس المستشارين الاقتصاديين بمنظمة التعاون الإسلامي، فقد شهدت المبادلات التجارية بين المغرب و باقي دول المنظمة ارتفاعا ملحوظا خلال السنة الأخيرة.

و ارتفع حجم المبادلات التجارية بين المغرب وشركائه من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ليفوق تسع مليارات دولار أمريكي خلال السنة الماضية.

و راهن المغرب على أداء دبلوماسيته الاقتصادية للرفع من تنافسية مبادلاته التجارية و ذلك ضمن سياق يتسم بظرفية صعبة في ظل تأثير جائحة كورونا على كل المؤشرات الاقتصادية.

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