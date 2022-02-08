الوالي الدردوري يحل بالعيون…إجتماع طارئ عن بعد يجمع أقاليم الجهة..

هبة بريس -أشعبان لحبيب

انعقد الاجتماع الرابع للجولة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، اليوم الثلاثاء بمقر ولاية العيون جنوب المملكة، لأجل عرض إنجازات المرحلة الثالثة من هذا المشروع الرائد وسبل تحسين تنفيذه.

يهدف هذا الاجتماع، الذي عقد بحضور الوالي ، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية محمد الدردوري، إلى إعلام وتوعية شركاء المبادرة برؤية وتحديات المرحلة الثالثة، لا سيما فيما يتعلق بتنمية الإنسان. رأس المال والإدماج الاقتصادي للشباب.

وأكد السيد الدردوري في مداخلته، أنها أيضا مسألة تسليط الضوء على نتائج إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في السنوات الأخيرة، المتمثلة في التبادل مع المسؤولين المنتخبين والمسؤولين، المحليين وممثلي المجتمع المدني، وجمع مقترحاتهم بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات المحتملة التي تمت مواجهتها من أجل تحسين آليات توجيه المشروع و شروط تنفيذها.

وأشار المتحدث، إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ إطلاق مرحلتها الثالثة من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وضعت رأس المال البشري ، وهو رافعة أساسية للتنمية ، في صميم اهتماماتها وأعمالها ، وأصر على ضرورة مضاعفة جهود جميع أصحاب المصلحة. بهدف تحقيق تقارب الإجراءات والبرامج.

وأضاف السيد الدردوري محمد والي بوزارة الداخلية، أن هذه المرحلة الثالثة لها أهداف استراتيجية لتحقيق التنمية البشرية الشاملة لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع مواطني مناطق المملكة الاثنتي عشرة، وذلك خلال هذا الاجتماع الذي عقد بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء. عبد السلام بكرات، رئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، وكذا مسؤولون منتخبون ، ورؤساء مصالح خارجية معنية، بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدني.

من جانبه ، أشار السيد بكرات عبد السلام إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمنطقة العيون الساقية الحمراء، مولت خلال السنوات الثلاث الماضية عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية ، ومحاربة الهشاشة ، والاندماج الاقتصادي للشباب ، ودفع حركة الشباب. رأس المال البشري للأجيال الصاعدة ، على الرغم من القيود المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

كما دعا السيد بكرات، مختلف شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى مزيد من المشاركة والتعبئة للمضي قدمًا في تنفيذ برامج المرحلة الثالثة، من أجل تحسين مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.

وأكد والي جهة العيون، إلى أن الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في منطقة العيون والساقية الحمراء، يجعل من الممكن إعطاء دفعة قوية للتوظيف وريادة الأعمال الذاتية وتعزيز التعليم والصحة للأجيال الجديدة.

حيث كان هذا اليوم من المناقشات فرصة لمراجعة المبادئ التأسيسية للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من حيث الرؤية والأهداف والحوكمة ، ولكن أيضا لعرض نتائج برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في منطقة العيون. – الساقية الحمراء.

وبحسب البيانات المقدمة بهذه المناسبة ، تم تنفيذ إجمالي 360 مشروعًا في المنطقة بين عامي 2019 و 2021 بمبلغ إجمالي قدره 90.75 مليون درهم ، بما في ذلك 72.75 مليون درهم قدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وانتهى الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء لجان التنمية البشرية الإقليمية وبحضور عمال أقاليم طرفاية، وبوجدور، والسمارة، ، بنقاش بين المشاركين الذين قدموا توصيات لتحسين إدارة وتنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في العيون. – منطقة الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن مرحلة العيون، هي جزء من جولة إقليمية بقيادة الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوزارة الداخلية، وتم تنظيمها عبر مناطق المملكة الاثنتي عشرة خلال شهر فبراير الجاري.

حيث تم التخطيط لاثني عشر اجتماعا لهذا الغرض، واحدا لكل عاصمة إقليمية، والذي سيشهد مشاركة النظام البيئي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالكامل، والذي يضم أكثر من 16000 شخص بما في ذلك رؤساء الإدارة الإقليمية والخدمات اللامركزية للدولة، والمسؤولون المنتخبون وممثلو المجتمع المدني.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة الإقليمية، التي تجري في منتصف المرحلة الثالثة وفي وقت تشهد فيه المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، طفرة ملحوظة في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، تشكل فرصة ثمينة للمؤسسة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تقوية جذورها الإقليمية والاهتمام الكامل بالسكان المستفيدين من برامجها

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