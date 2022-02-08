وزير فرنسي: هاتفي لم يتعرض للتجسس من طرف المغرب

هبة بريس _ الرباط

كشف الوزير الفرنسي السابق للاقتصاد والانتعاش الإنتاجي، أرنود مونتبورغ، ان هاتفه لم يتعرض للتجسس من طرف المغرب

وقال الوزير في تصريح لصحيفة لوموند بأنه “ليس لدي سبب للاعتقاد، لا موضوعيًا ولا من أي طبيعة أخرى، أن دولة صديقة مثل المغرب يجب أن تراقبني. إنه غير قابل للتصديق. لم أقم أبدًا بالتعبير عن العداء تجاه المغرب. أنا من أولئك الذين يقفون على مسافة متساوية من الخلافات بين المغرب والجزائر”

وكانت الصحيفة نفسها قال قالت في تقرير صحفي سابق ان المغرب قام بالتجسس على هاتف الوزير الفرنسي السابق في حكومة فرانسوا هولاند، وادعت أنه تم رصد تعرض الهاتف للتجسس عبر برنامج “بيغاسوس” موجهين أصابع الاتهام إلى المغرب

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