اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية .. التوقيع على6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

هبة بريس

وقع المغرب وقطر، اليوم الاثنين بالدوحة ، على ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف القطاعات، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية التي تحتضنها العاصمة القطرية.

وتهم هذه الاتفاقيات الموقعة خلال أشغال اللجنة العليا المشتركة، التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الاسلامية ، ومذكرة تفاهم في المجالين السياحي ، وفعاليات الأعمال بين دولة قطر والمملكة المغربية ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة القطري والمجلس الأعلى للحسابات المغربي .

كما تهم الاتفاقيات الموقعة ، البرنامج التنفيذي الخامس لاتفاق التعاون الثقافي الفني للسنوات (2022 – 2025 ) ، والبرنامج التنفيذي الثالث في مجال الشباب للسنوات (2023- 2024 ) ، والبرنامج التنفيذي الثاني للتعاون في مجال الرياضة للسنوات (2022- 2023).

وتشكل هذه الدورة التي سبق وأن تأجلت بسبب الظروف الصحية الني فرضتها جائحة فيروس (كوفيد- 19 )، فرصة لبحث آفاق جديدة لتطوير العلاقات بين دولة قطر والمملكة المغربية، بما يترجم إرادة قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ، في تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين.

ويضم الوفد المغربي في أشغال اللجنة العليا المشتركة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد ، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي ، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور ، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة نادية بنعلي ، إلى جانب سفير المملكة لدى الدوحة محمد ستري.

أما الوفد القطري، فيضم وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية غانم بن هين الغانم ، ووزير الثقافة عبد الرحمن بن حمد آل ثاني ، ووزير الرياضة والشباب صلاح بن غانم العلي ، ورئيس هيئة “قطر للسياحة ” ورئيس ديوان المحاسية عبد العزيز محمد العمادي .

وكان الاجتماع التحضيري لأعمال الدورة الثامنة للجنة قد انعقد أمس بمقر وزارة الخارجية القطرية بالدوحة على مستوى كبار المسؤولين من البلدين.

وقد ترأس هذا الاجتماع عن الجانب القطري مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية نايف بن عبدالله العمادي ، فيما ترأسه عن الجانب المغربي مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية فؤاد اخريف ، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية من الجانبين.

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